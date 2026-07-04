IR A
IR A

Historia poco conocida: qué fue de Lolo, el ex guitarrista de Miranda!

Su salida de la banda marcó el comienzo de una nueva etapa artística que continúa vigente hasta la actualidad.

Lolo Fuentes y su carrera musical post Miranda!

Lolo Fuentes y su carrera musical post Miranda!

América
  • Fue una pieza importante de Miranda! durante una de las etapas más exitosas de la banda.
  • Tras su salida, eligió continuar su carrera con proyectos musicales independientes.
  • También desarrolló una etapa solista y exploró nuevos géneros y facetas artísticas.
  • En la actualidad sigue activo con su propia banda y mantiene un perfil más reservado.

Durante varios años, Lolo Fuentes integró la formación de Miranda! y fue parte de una de las etapas más exitosas de la banda dentro de la escena del pop argentino. Su paso por el grupo dejó una huella que trascendió lo musical, ya que su nombre quedó ligado para siempre a uno de los temas más recordados de la agrupación, convirtiéndose en un guiño inconfundible para sus seguidores.

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.
Te puede interesar:

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Con su estilo al tocar la guitarra, aportó una identidad propia al sonido que Miranda! construyó junto a Alejandro Sergi y Juliana Gattas. Su permanencia en la banda durante gran parte de los años 2000 coincidió con el momento de mayor crecimiento del grupo, que logró consolidarse como una de las propuestas más destacadas del pop tanto en Argentina como en otros países de la región.

Lolo Fuentes, protagonista en los inicios de Miranda!

Lolo Fuentes, protagonista en los inicios de Miranda!

Tras poner fin a su etapa en Miranda!, Lolo Fuentes decidió orientar su carrera hacia proyectos diferentes, alejándose de la exposición que le daba la banda. Desde entonces continuó vinculado a la música, explorando nuevas propuestas artísticas y desarrollando un recorrido más independiente, enfocado en otras búsquedas creativas.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda!

Aunque nació en Madrid, Leandro "Lolo" Fuentes pasó la mayor parte de su vida en la Argentina, adonde se trasladó junto a su familia cuando era muy pequeño. Su vínculo con la música comenzó desde temprano, impulsado por la influencia de grupos como Queen y Kiss. Antes de incorporarse a Miranda!, dio sus primeros pasos con la banda Flores Negras, una experiencia que más tarde lo llevaría a conocer a Alejandro Sergi y a sumarse al proyecto que terminaría conformando junto a Juliana Gattas.

Lolo Fuentes tocó con Miranda! desde su fundación hasta 2014.

Lolo Fuentes tocó con Miranda! desde su fundación hasta 2014.

Su paso por Miranda! se desarrolló entre 2002 y 2014, una etapa en la que formó parte de varios de los álbumes más importantes del grupo, como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón. Tras cerrar ese ciclo, decidió continuar su carrera en nuevos proyectos musicales y comenzó a trabajar junto a Facundo Suárez y Sebastián Panela en una propuesta que combina el pop con elementos inspirados en el jazz del siglo XX.

Además de continuar ligado al pop, el músico amplió su horizonte artístico incursionando en géneros como el rap y dedicándose también a la enseñanza. En 2017 dio inicio a su carrera como solista con el lanzamiento de Luna en Capricornio y, poco después, publicó Ultracomunicación, una colaboración con Brenda Asnicar. Ambos sencillos integraron Lolo, un álbum que presentó en vivo en La Tangente acompañado por distintos artistas de la escena local.

Hoy se sigue dedicando a la música y tiene una banda.

Hoy se sigue dedicando a la música y tiene una banda.

En los años siguientes continuó desarrollando nuevos proyectos y, en 2019, formó parte del disco tributo Esta es para hacerte feliz, dedicado a Jorge González. Allí aportó su versión de Estrechez de corazón junto a otros músicos invitados. Actualmente sigue vinculado a la actividad musical con una banda integrada por Sebastián Reh, Martín Gómez y Menech Marino, con la que mantiene una carrera más discreta, aunque constante.

Noticias relacionadas

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

últimas noticias

Sonia Lopez unos buzos tejidos de la Selección Argentina para su familia, se hizo viral y ahora tiene pedidos hasta fin de año.

Hizo unos buzos tejidos de la Selección Argentina para su familia, se volvió viral y ahora tiene pedidos hasta fin de año

Hace 15 minutos
Lolo Fuentes y su carrera musical post Miranda!

Historia poco conocida: qué fue de Lolo, el ex guitarrista de Miranda!

Hace 19 minutos
Así se desarrollará el feriado del 9 de julio.

¿Es para todos? A quiénes alcanza el feriado del 9 de julio en 2026

Hace 23 minutos
Con la ayuda del vinagre podés mejorar tus preparaciones.

Con este truco con vinagre podés hacer que la pechuga de pollo quede tierna y jugosa en la sartén

Hace 25 minutos
Tom Cruise se destacó rápidamente por su intensidad y compromiso en el film Taps.

Era un personaje de relleno en "Taps, más allá del honor", pero terminó convirtiéndose en estrella: quién es

Hace 31 minutos