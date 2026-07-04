Historia poco conocida: qué fue de Lolo, el ex guitarrista de Miranda! Su salida de la banda marcó el comienzo de una nueva etapa artística que continúa vigente hasta la actualidad. Agregar C5N en









Lolo Fuentes y su carrera musical post Miranda! América

Fue una pieza importante de Miranda! durante una de las etapas más exitosas de la banda.

Tras su salida, eligió continuar su carrera con proyectos musicales independientes.

También desarrolló una etapa solista y exploró nuevos géneros y facetas artísticas.

En la actualidad sigue activo con su propia banda y mantiene un perfil más reservado. Durante varios años, Lolo Fuentes integró la formación de Miranda! y fue parte de una de las etapas más exitosas de la banda dentro de la escena del pop argentino. Su paso por el grupo dejó una huella que trascendió lo musical, ya que su nombre quedó ligado para siempre a uno de los temas más recordados de la agrupación, convirtiéndose en un guiño inconfundible para sus seguidores.

Con su estilo al tocar la guitarra, aportó una identidad propia al sonido que Miranda! construyó junto a Alejandro Sergi y Juliana Gattas. Su permanencia en la banda durante gran parte de los años 2000 coincidió con el momento de mayor crecimiento del grupo, que logró consolidarse como una de las propuestas más destacadas del pop tanto en Argentina como en otros países de la región.

Lolo Fuentes, protagonista en los inicios de Miranda! Redes sociales Tras poner fin a su etapa en Miranda!, Lolo Fuentes decidió orientar su carrera hacia proyectos diferentes, alejándose de la exposición que le daba la banda. Desde entonces continuó vinculado a la música, explorando nuevas propuestas artísticas y desarrollando un recorrido más independiente, enfocado en otras búsquedas creativas.

Qué fue de la vida de Lolo, el ex guitarrista de Miranda! Aunque nació en Madrid, Leandro "Lolo" Fuentes pasó la mayor parte de su vida en la Argentina, adonde se trasladó junto a su familia cuando era muy pequeño. Su vínculo con la música comenzó desde temprano, impulsado por la influencia de grupos como Queen y Kiss. Antes de incorporarse a Miranda!, dio sus primeros pasos con la banda Flores Negras, una experiencia que más tarde lo llevaría a conocer a Alejandro Sergi y a sumarse al proyecto que terminaría conformando junto a Juliana Gattas.

Lolo Fuentes tocó con Miranda! desde su fundación hasta 2014. América Su paso por Miranda! se desarrolló entre 2002 y 2014, una etapa en la que formó parte de varios de los álbumes más importantes del grupo, como Es Mentira, Sin Restricciones y El Disco de tu Corazón. Tras cerrar ese ciclo, decidió continuar su carrera en nuevos proyectos musicales y comenzó a trabajar junto a Facundo Suárez y Sebastián Panela en una propuesta que combina el pop con elementos inspirados en el jazz del siglo XX.