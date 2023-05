Cómo cuidar a una cría de gorrión.

Qué necesito saber al momento de comenzar a criar un gorrión

En primer lugar debemos asegurarnos que el gorrión se encuentra en buen estado de salud. Además, en caso de haberlo encontrado en el suelo, hay que asegurarse que no esté cerca de su nido, ya que, suelen acompañar a sus crías durante el crecimiento. En el caso de que esté fuera de su nido, se aconseja devolverla allí porque es muy probable que, al no haber desarrollado las plumas, no haya llegado hasta ahí volando, sino que podría tratarse de un golpe de viento. En caso de que no sea posible, podremos llevarlo a casa y cuidar de él.

En primer lugar vamos a necesitar armar un "nido" y para eso podríamos usar una caja para acobijarlo. Otra opción para poder cuidar de él es tenerlo dentro de una jaula, que se aconseja que siempre esté abierta. El pequeño gorrión asociará que ese es un sitio seguro y lo considerará su hogar, siempre y cuando, tenga comida y agua.

Qué debo preparar para cuidar a una cría de gorrión

Dentro de su casita, le prepararemos una cama para que pueda descansar. Puede ser de algodón, tela suave, alguna prenda vieja que no utilicemos, o incluso plumas. La cría debe estar caliente, es una necesidad para poder vivir: una temperatura ideal es entre 40º y 43 ºC.

La jaula tiene que estar en un sitio ventilado, en donde llegue la luz de sol pero no de manera directa porque el estar expuesto a la luz solar por mucho tiempo, podría afectar su salud. Pero asegúrate que tampoco evite la luz solar por completo, porque la necesitará para colorear sus alas.

A medida que crece, ellos se alimentarán solos y podremos dejarle la comida dentro de un recipiente para que picotee y se alimente cuando lo considere oportuno. Un dato importante, es que a medida que crecen podemos ofrecerle otras comodidades, es decir, podemos colocar en su jaula una bandeja con agua (para hidratarse) y otra con arena para que se sus baños y pueda desparasitarse.

Tené en cuenta que el gorrión podría estar deshidratado, entonces tendrás que darle gotas de agua de a poco y podés hacerlo con una jeringa sin aguja o un gotero para que beba de a poco. Además, nunca debés darle leche porque no la toleran y pueden morir.

gorrión Qué debo preparar para cuidar a una cría de gorrión. Pixabay

Cómo alimentar a una cría de gorrión

Los primeros días la alimentación de las crías de gorrión debe darse con una jeringa y sin aguja. Tendrás que acercarla al pico y será la pequeña ave la que irá comiendo. Por otro lado, recordá que comen con una frecuencia de 2 a 3 horas.

Su comida es muy sencilla de preparar y podemos hacerlo de la siguiente manera:

Remojar media galleta de agua, hasta que quede la galleta hecha papilla.

Ablandar con agua alimento de perro molido hasta crear una pasta. Esta papilla es muy completa.

Podemos comprar pasta de cría que están hechas a base de huevos y se preparan remojándolas con agua para crear la papilla.

Cuando les des la papilla, tenés que tener cuidado de no dejar restos de comida en sus plumas porque al secarse, se endurecerá y podría generarle un problema. De igual modo, tenemos que prestar atención de no taparle los orificios nasales porque los problemas serían mayores.