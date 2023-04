Para conservar la carne en nuestra heladera es necesario retirar los jugos que pueda tener , ya que es una fuente de proliferación de bacterias. Además, se recomienda conservarla en recipientes bien limpios y cerrados herméticamente , y tenga en cuenta que si nos la han vendido envuelta en un papel o plástico, debemos retirarlo . Sin embargo, en el caso de la carne comprada que ya viene envasada en bandeja , no será necesario retirarla porque se mantiene en una atmósfera de protección, lo que significa que el aire del interior ha sido tratado para evitar las bacterias.

Siempre se recomienda conservar la carne en trozos grandes y, en caso de ser necesario, cortarla a la hora de consumirla, ya que contra más cortes tenga, más fácilmente podrá deteriorarse. De todas formas, otra buena opción para mantener las propiedades de este alimento durante más tiempo es congelar la carne y así podremos conservarla, incluso, por meses.

Preste especial atención al color y el olor, ya que, serán las pruebas del estado en el que se encuentra la carne. De esta manera, usted evitará posibles intoxicaciones.

Carne Cómo conservar la carne en la heladera y cómo identificar si está en mal estado. Pixabay

Cuidados para conservar la carne

Al comprar carne, asegúrese que sea totalmente fresca y se encuentre en perfecto estado. Su aspecto, fechas de envasado, caducidad, etc, serán algunas de los puntos que no ayudarán para conocer si la carne está apta para consumir o no. Si prestamos atención a esto, podremos conservar la carne en la heladera, sin cocinar, por 2 o 3 días como máximo.

De todas maneras, el cuidado dependerá del tipo de carne que compremos. Es decir, la carne picada debe ser consumida a las pocas horas de haber sido procesada porque está más expuesta a ser atacada por las bacterias. Se recomienda picar la carne al momento de comprarla y no optar por carnes que hayan sido molidas con anterioridad.