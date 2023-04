Cómo congelar morrones rojos, verdes o amarillos

Los morrones suelen ser utilizados para acompañar una gran variedad de platos, pero además puede utilizarse como un condimento extra para las salsas. Sin embargo, suele suceder que no es un alimento que se utilice en su totalidad y, por lo tanto, una parte de este noble vegetal termina sobrando y buscamos alternativas para utilizarlo para que no se eche a perder y termine en la basura. Es por eso que una de las soluciones para extenderle la vida útil y, poder utilizarlo a futuro, es congelar el morrón como podemos hacer con otra gran variedad de verduras.

Cómo congelar los morrones

Ya sea morrones rojos, verdes o amarillos, en primer lugar es fundamental que los mismos sean frescos, estén maduros y tengan una textura firme. En caso de que notes que se encuentra con un color oscuro, blando o incluso tiene la piel arrugada, es conveniente no congelarlos. En caso de que no puedas congelarlo el mismo día que lo compraste o cosechaste, se recomienda que lo guardes en la heladera. Sin embargo, un día más tarde deberás congelarlo, ya que, la recomendación para este proceso es que no pasen más de 24 horas.