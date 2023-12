Comic-Con 2023 celebró sus 10 años de vida con la reunión de la familia Simpson en Costa Salguero

El itinerario de los actores de doblaje incluye un panel exclusivo cada uno de los tres días, pero también un stand propio que los fanáticos pueden visitar para charlar, sacarse fotos o solicitar algún saludo en video. Eso sí, todo esto tiene un costo adicional que supera los $10.000 por persona.

Comic-Con 2023

Cabe destacar que los fanáticos del cine y las series se lamentaron cuando, a pocos días de comenzar el evento, Jack Quaid, protagonista de The Boys, anunció que reprogramaría su llegada a la Argentina y no estaría presente en esta edición. De cualquier manera, desde la Comic-Con confirmaron que las personas que habían adquirido su Meet and Great para conocer al actor, podrán utilizarlo en mayo de 2024 también en Costa Salguero.

En lo que respecta a disfraces y stands, se puede apreciar ideas y personajes para todos los gustos. Si bien los clásicos como Ironman, Batman y Spiderman no pueden faltar en ninguna edición, también hay lugar para nuevos estilos y opciones, como por ejemplo Marty McFly con su Delorean de Volver al Futuro, y hasta el propio Papá Noel con sus ayudantes.





Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

“Lo importante es que los niños sigan creyendo en los superhéroes y que esa magia no se pierda jamás. A medida que van creciendo, tienen que saber que pueden ser ellos mismos también un personaje y eso es lo más lindo de venir a estos eventos”, reveló un experimentado Batman en una charla exclusiva con C5N.

La Argentina Comic-Con 2023 continuará su festejo por su décimo aniversario, este domingo con su última jornada. En el día 3 se destaca la presencia de Horacio Lalia, uno de los maestros del terror en las historietas argentinas, junto con el gran cierre de la Party Night que incluirá DJs en vivo, cosplayers, música y baile.