C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros para debatir los temas urgentes de los argentinos

El miércoles 28 de octubre C5N inaugura VOCES, un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos.
La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich. El miércoles 28 a las 19 hs.
El miércoles 28 de octubre C5N inaugura VOCES, un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos.
La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich, quien analizará las principales decisiones económicas del país y su impacto concreto en la vida cotidiana: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las posibilidades de proyectar hacia adelante.
El encuentro será una oportunidad para poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente todos los días en el bolsillo, acercando el análisis económico a las preocupaciones concretas de la sociedad.
Con VOCES, C5N busca generar un espacio de encuentro cara a cara con periodistas, especialistas y referentes, para abordar los grandes temas de la agenda pública desde distintas perspectivas y propiciar una conversación abierta con la audiencia.
La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich
Para inscribirse; www.voces.C5N.com
C5N VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.