6 de octubre de 2026 Inicio
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C5N presenta "Voces", un nuevo ciclo de encuentros para debatir los temas urgentes de los argentinos

La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich. El miércoles 28 a las 19 hs.

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La primera edición tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

La primera edición tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

El miércoles 28 de octubre C5N inaugura VOCES, un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos.

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La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich, quien analizará las principales decisiones económicas del país y su impacto concreto en la vida cotidiana: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las posibilidades de proyectar hacia adelante.

El encuentro será una oportunidad para poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente todos los días en el bolsillo, acercando el análisis económico a las preocupaciones concretas de la sociedad.

Con VOCES, C5N busca generar un espacio de encuentro cara a cara con periodistas, especialistas y referentes, para abordar los grandes temas de la agenda pública desde distintas perspectivas y propiciar una conversación abierta con la audiencia.

Cuándo y dónde

La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich

  • Miércoles 28 de octubre. 19 hs.
  • Complejo C Art Media. (Av. Corrientes 6271, CABA).
  • Entrada 100% gratuita, con inscripción previa

Para inscribirse; www.voces.C5N.com

C5N VOCES. Un espacio para encontrarnos, escuchar y debatir.

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