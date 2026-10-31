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Cómo fue la impresionante transformación de Joe Manganiello tras superar una dura enfermedad

El actor atravesó un complejo proceso de salud que afectó su movilidad y provocó una importante pérdida de peso. A los 49 años, contó cómo logró recuperar su fuerza y qué aprendió durante la rehabilitación.

Joe Manganiello contó cómo logró recuperar su fuerza física tras atravesar una enfermedad que afectó su salud durante siete años.

Joe Manganiello contó cómo logró recuperar su fuerza física tras atravesar una enfermedad que afectó su salud durante siete años.

  • Cómo fue el problema de salud que afectó al actor durante siete años.
  • El papel de la cirugía intestinal en su recuperación física.
  • Qué ejercicios incorporó para recuperar fuerza y resistencia.
  • Por qué el entrenamiento se convirtió en un apoyo fundamental en su vida.

El actor atravesó un complejo proceso de salud que afectó su movilidad y provocó una importante pérdida de peso. A los 49 años, contó cómo logró recuperar su fuerza y qué aprendió durante la rehabilitación. Cómo fue la impresionante transformación de Joe Manganiello tras superar una dura enfermedad.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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Manganiello atravesó uno de los períodos más difíciles de su vida lejos de los sets de filmación. Reconocido por sus papeles en True Blood y Magic Mike, el intérprete estadounidense tuvo que reconstruir su condición física después de enfrentar una serie de complicaciones de salud que afectaron su flexibilidad y lo llevaron a perder alrededor de 30 kilos.

llegando a la quinta década, compartió detalles de esa experiencia en sus memorias, Bloodlines, y durante una entrevista en el podcast The Rich Roll Podcast. Allí relató cómo una dolencia que se prolongó durante años, una importante cirugía intestinal y una recuperación compleja cambiaron su relación con el entrenamiento y con su propio cuerpo.

Así fue la impactante transformación de Joe Manganiello

Durante su testimonio, Joe Manganiello describió un período de aproximadamente siete años marcado por problemas de salud que calificó como una misteriosa enfermedad autoinmune. El cuadro incluyó una cirugía intestinal de gran envergadura y una pérdida de peso cercana a los 30 kilos.

El actor, que durante gran parte de su carrera se destacó por su contextura musculosa, explicó que llegó a tener dificultades para realizar movimientos cotidianos. Acciones tan simples como caminar, sentarse o levantarse se convirtieron en desafíos durante la primera etapa de su recuperación. En lugar de intentar recuperar inmediatamente el estado físico que tenía antes de enfermarse, tuvo que concentrarse en capacidades básicas y avanzar según su evolución.

El regreso a la actividad física fue gradual: según relató en la entrevista con Rich Roll, las primeras etapas estuvieron enfocadas en recuperar la movilidad y volver a realizar movimientos cotidianos. Con el tiempo, a medida que recuperó el apetito y pudo aumentar su agilidad, comenzó a incorporar nuevamente el entrenamiento de fuerza. En una entrevista con Men's Journal en 2024, resumió esa experiencia con una reflexión: a veces es necesario dejar el ego de lado.

La frase refleja una de las principales dificultades de volver a entrenar después de una interrupción prolongada: aceptar que las capacidades actuales pueden ser diferentes de las que se tenían antes.

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