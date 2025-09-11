Adiós a los azulejos: así se ven los revestimientos de las cocinas modernas Una nueva tendencia gana terreno como opción cálida y resistente en este lugar de la casa. Aporta elegancia, durabilidad y un mantenimiento sencillo. Por







Sus cualidades técnicas y estéticas la posicionan como una alternativa ideal. Freepik

Durante muchos años, los azulejos fueron el material más elegido para cubrir las paredes de la cocina. Sin embargo, las nuevas tendencias de diseño en este 2025 marcan un cambio hacia opciones más cálidas que no solo aportan estilo, sino también resistencia y practicidad en el uso diario.

La cocina es un espacio central dentro del hogar, donde no solo se elaboran las comidas del día, sino también se comparte y se recibe a la familia o invitados. Por eso, cada vez más personas buscan materiales que integren este ambiente con el resto de la casa, creando continuidad visual y un entorno acogedor.

En este contexto, la madera tratada surge como protagonista al reemplazar lo tradicional y aportar una estética innovadora. Sus cualidades técnicas y estéticas la posicionan como una alternativa ideal para quienes buscan un equilibrio entre diseño contemporáneo y durabilidad en un área expuesta a humedad y altas temperaturas.

Mueble cocina Freepik Cuáles son las ventajas de la madera tratada en la cocina El atractivo principal de la madera tratada se encuentra en su capacidad de transformar la cocina en un espacio más cálido y elegante. Gracias a su amplia variedad de terminaciones, que incluyen desde tonalidades claras de inspiración nórdica hasta variantes más oscuras y elaboradas, se adapta fácilmente a distintos estilos decorativos y puede integrarse de manera armónica con el resto de la vivienda.

Otro punto donde llama la atención es su resistencia. A diferencia de la madera sin tratamiento, este material está preparado para tolerar vapor, grasa y manchas frecuentes en la cocina, sin deformarse ni perder su aspecto original. En la mayoría de los casos, además, se elabora a partir de madera reciclada o certificada, lo que convierte a este revestimiento en una opción sustentable y respetuosa con el medio ambiente.