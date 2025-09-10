10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al estetoscopio tradicional: el invento que detecta problemas cardíacos de forma veloz

Un desarrollo británico con algoritmos avanzados revoluciona la detección de dolencias del corazón con resultados inmediatos.

Por

En 1816, el médico René Laennec creó el primer estetoscopio para escuchar los sonidos del cuerpo humano. Desde entonces, el instrumento casi no había cambiado en más de dos siglos. Ahora, un avance británico marca un antes y un después: se trata de Tricorder, un dispositivo potenciado con Inteligencia Artificial (IA) que logra identificar anomalías cardíacas en apenas segundos.

Con un mecanismo de duplicación del SIM de los celulares, los cyber delincuentes pueden acceder a las cuentas bancarias.
Te puede interesar:

Te quedás sin señal y te vacían la cuenta: así es la nueva estafa virtual

El nuevo dispositivo es fruto de la colaboración entre el Imperial College de Londres y el Imperial College Healthcare NHS Trust, con el respaldo de bases de datos que abarcan más de 1,5 millones de pacientes. La innovación busca transformar la práctica médica y dar respuestas rápidas frente a síntomas como fatiga, hinchazón o sensación de falta de aire, asociados a fallas cardíacas.

El nuevo modelo no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también apunta a salvar vidas al permitir tratamientos tempranos, algo clave en enfermedades que suelen detectarse en etapas avanzadas.

Estetoscopio IA
Tricorder detecta insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y valvulopatía en apenas 15 segundos.

Tricorder detecta insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y valvulopatía en apenas 15 segundos.

Qué es y cómo funciona Tricorder, el estetoscopio con IA

Tricorder combina un electrocardiograma con la grabación del flujo sanguíneo. Toda esa información es analizada en tiempo real por algoritmos entrenados con miles de casos clínicos, lo que permite identificar riesgos de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o valvulopatía.

Los estudios publicados en BMJ confirmaron que este dispositivo logra diagnósticos en 15 segundos y que los pacientes examinados con este método tenían el doble de probabilidades de ser detectados con insuficiencia cardíaca en comparación con quienes fueron evaluados con técnicas tradicionales.

Según la doctora Sonya Babu-Narayan, directora de la Fundación Británica Cardiológica, este hallazgo puede reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, especialistas advierten que su uso debe focalizarse en pacientes con síntomas concretos, y no en controles generales, para evitar diagnósticos innecesarios.

Médicos con Tablet
El nuevo dispositivo combina electrocardiograma y sonidos del flujo sanguíneo con algoritmos de IA.

El nuevo dispositivo combina electrocardiograma y sonidos del flujo sanguíneo con algoritmos de IA.

El dispositivo fue presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid y contó con financiamiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), la Fundación Británica del Corazón y la Imperial Health Charity.

Noticias relacionadas

Un informe aseguró que un chatbot podría proveer material que no sea apto para menores de edad.

Expertos recomiendan que adolescentes no usen una plataforma de IA: cuál es

Nuevas características del Iphone 17.

Se filtró cómo serán los nuevos Iphone 17: estas son sus principales características

Explorar estas funciones ocultas de WhatsApp permite ahorrar tiempo y personalizar la experiencia.

Muy escondidas: las 7 funciones de WhatsApp que casi nadie conoce

El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Mimi dió a conocer los motivos detrás de esta ruptura

Revelado: cuál fue el motivo por el cual se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 9 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 15 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 17 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 35 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 43 minutos