Adiós a las VPN gratuitas: cuál es el riesgo de conectarse a una de ellas Especialistas en seguridad informática advierten que los servicios sin costo pueden exponer información privada y volver vulnerables los dispositivos digitales.







Las VPN gratuitas pueden recolectar información personal sin consentimiento. Freepik

Lo que parece una solución práctica para navegar sin límites o acceder a contenido restringido puede transformarse en una trampa para tus datos personales. Conectarse a una VPN gratuita implica riesgos que van mucho más allá de una simple conexión lenta: en muchos casos, estas aplicaciones recolectan información sensible y la usan con fines comerciales o incluso maliciosos.

Las Redes Privadas Virtuales (VPN) fueron creadas para ofrecer privacidad y anonimato en Internet, permitiendo ocultar la dirección IP y proteger las conexiones en redes públicas. Sin embargo, diversos informes de ciberseguridad advierten que no todas las opciones cumplen con estos estándares. Un estudio de la firma Zimperium reveló que gran parte de las VPN gratuitas disponibles en tiendas digitales presentan fallas de seguridad graves y políticas de uso opacas.

Detrás del atractivo de un servicio “sin costo” se esconde, en muchos casos, un modelo de negocio basado en la recolección y venta de datos personales. Al otorgar permisos innecesarios, estas aplicaciones pueden acceder a información del dispositivo, rastrear hábitos de navegación o incluso incorporar los equipos en redes de bots.

Los riesgos de conectarse a una VPN gratuita El principal peligro radica en que las VPN sin costo pueden comprometer la privacidad del usuario. Algunas solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, ubicación o almacenamiento, lo que permite recopilar más información de la necesaria. Otras, directamente, no cuentan con protocolos de cifrado sólidos, dejando abierta la puerta a ataques o filtraciones.

Expertos de Kaspersky sostienen que muchas de estas aplicaciones actúan como “cebos digitales”, atrayendo a usuarios desprevenidos que terminan cediendo su información sin advertirlo. Además, la ausencia de auditorías independientes dificulta verificar la seguridad real de estos servicios.