15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a las VPN gratuitas: cuál es el riesgo de conectarse a una de ellas

Especialistas en seguridad informática advierten que los servicios sin costo pueden exponer información privada y volver vulnerables los dispositivos digitales.

Por
Las VPN gratuitas pueden recolectar información personal sin consentimiento.

Las VPN gratuitas pueden recolectar información personal sin consentimiento.

Freepik

Lo que parece una solución práctica para navegar sin límites o acceder a contenido restringido puede transformarse en una trampa para tus datos personales. Conectarse a una VPN gratuita implica riesgos que van mucho más allá de una simple conexión lenta: en muchos casos, estas aplicaciones recolectan información sensible y la usan con fines comerciales o incluso maliciosos.

Llega una nueva generación de Wi-Fi, que promete ser la más veloz y confiable hasta el momento.
Te puede interesar:

Qué es Wi-Fi 8 y cuándo se lanzará

Las Redes Privadas Virtuales (VPN) fueron creadas para ofrecer privacidad y anonimato en Internet, permitiendo ocultar la dirección IP y proteger las conexiones en redes públicas. Sin embargo, diversos informes de ciberseguridad advierten que no todas las opciones cumplen con estos estándares. Un estudio de la firma Zimperium reveló que gran parte de las VPN gratuitas disponibles en tiendas digitales presentan fallas de seguridad graves y políticas de uso opacas.

Detrás del atractivo de un servicio “sin costo” se esconde, en muchos casos, un modelo de negocio basado en la recolección y venta de datos personales. Al otorgar permisos innecesarios, estas aplicaciones pueden acceder a información del dispositivo, rastrear hábitos de navegación o incluso incorporar los equipos en redes de bots.

Los riesgos de conectarse a una VPN gratuita

El principal peligro radica en que las VPN sin costo pueden comprometer la privacidad del usuario. Algunas solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, ubicación o almacenamiento, lo que permite recopilar más información de la necesaria. Otras, directamente, no cuentan con protocolos de cifrado sólidos, dejando abierta la puerta a ataques o filtraciones.

Expertos de Kaspersky sostienen que muchas de estas aplicaciones actúan como “cebos digitales”, atrayendo a usuarios desprevenidos que terminan cediendo su información sin advertirlo. Además, la ausencia de auditorías independientes dificulta verificar la seguridad real de estos servicios.

Cómo elegir una VPN gratuita

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan optar por proveedores reconocidos, con políticas transparentes y verificadas. Lo ideal es elegir una VPN que tenga certificación No-Logs (que no registre la actividad de navegación) y un cifrado de datos comprobado.

VPN
Los servicios pagos suelen ofrecer mayor protección y transparencia.

Los servicios pagos suelen ofrecer mayor protección y transparencia.

También es fundamental investigar la reputación de la empresa y revisar opiniones de usuarios en plataformas confiables antes de descargar cualquier aplicación. En ciberseguridad, la regla es clara: si el servicio es gratis, el producto sos vos.

Noticias relacionadas

El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación.

Adiós a la cinta de correr tradicional: el invento para ejercitarse de forma completa sin lesionarse

El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi.

Este es el botón del router del Wifi que no debés presionar jamás si querés tener un internet seguro

WhatsApp anunció la llegada de la función Resúmenes de Mensajes.

Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial

Una propuesta nacional que combina tecnología y bienestar físico.

Así es el colchón inteligente con IA que mejora la recuperación y el equilibrio físico y mental

asi podes conectar tu celular al wifi en segundos aunque no tengas la contrasena

Así podés conectar tu celular al Wifi en segundos aunque no tengas la contraseña

Orion y Canis son los nombres en clave de las PlayStation 6 de Sony en desarrollo.

Los detalles de las nuevas filtraciones de la PlayStation 6: no lo vas a poder creer

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 6 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 8 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 12 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 14 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 27 minutos