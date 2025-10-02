2 de octubre de 2025 Inicio
Adiós a las persianas tradicionales: la nueva moda que van a tener casi todas las casas en 2026

Una opción más práctica y accesible se impone en los hogares, combinando diseño, seguridad y eficiencia energética.

Por
En 2026, las persianas tradicionales dejarán de ser la norma en muchos hogares. Su lugar será ocupado por las cortinas enrollables, una alternativa que bloquea completamente la entrada de luz y que gana popularidad por su practicidad y costo reducido. Se trata de una tendencia que redefine la manera de mantener frescos y privados los ambientes.

Durante décadas, bajar la persiana fue la forma más usada de resguardarse del calor o de ganar intimidad. Sin embargo, su mantenimiento resulta costoso y su instalación poco práctica. Frente a eso, la nueva propuesta ofrece una solución más moderna y accesible: mantener la casa fresca en verano, conservar el calor en invierno y hacerlo con estilo.

La comodidad también juega un papel clave. Mientras que ventiladores y aires acondicionados encendidos todo el día incrementan el gasto energético, esta alternativa se instala en minutos y ayuda a reducir la factura mensual, aportando a un hogar más eficiente y sostenible.

Cortinas black out
La alternativa perfecta a las persianas tradicionales

Las cortinas enrollables se imponen como el reemplazo ideal. Son fáciles de instalar, no requieren obras y pueden encontrarse en el mercado desde menos de $40.000 en promedio, de acuerdo al modelo. Al bloquear por completo la luz exterior, garantizan descanso, eliminan reflejos molestos en pantallas y refuerzan la privacidad.

Además, se adaptan a cualquier ambiente:

  • Dormitorios
  • Salones
  • Espacios de trabajo

Otro punto a favor es la estética. Con variedad de colores y estilos, estas cortinas permiten renovar un ambiente sin gastar demasiado. Al no llevar cuerdas ni piezas sueltas, también ofrecen mayor seguridad en hogares con niños.

Cortina black out
En definitiva, la cortina enrollable no solo desplaza a la persiana tradicional, sino que se convierte en un elemento central del confort en el hogar. Su practicidad, bajo costo y capacidad de adaptación explican por qué será la elección predominante en 2026.

