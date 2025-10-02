Adiós a las persianas tradicionales: la nueva moda que van a tener casi todas las casas en 2026 Una opción más práctica y accesible se impone en los hogares, combinando diseño, seguridad y eficiencia energética. Por







Las persianas dejan paso a nuevas tendencias para el hogar.

En 2026, las persianas tradicionales dejarán de ser la norma en muchos hogares. Su lugar será ocupado por las cortinas enrollables, una alternativa que bloquea completamente la entrada de luz y que gana popularidad por su practicidad y costo reducido. Se trata de una tendencia que redefine la manera de mantener frescos y privados los ambientes.

Durante décadas, bajar la persiana fue la forma más usada de resguardarse del calor o de ganar intimidad. Sin embargo, su mantenimiento resulta costoso y su instalación poco práctica. Frente a eso, la nueva propuesta ofrece una solución más moderna y accesible: mantener la casa fresca en verano, conservar el calor en invierno y hacerlo con estilo.

La comodidad también juega un papel clave. Mientras que ventiladores y aires acondicionados encendidos todo el día incrementan el gasto energético, esta alternativa se instala en minutos y ayuda a reducir la factura mensual, aportando a un hogar más eficiente y sostenible.

Cortinas black out Instalación rápida, bajo precio y eficiencia energética impulsan su popularidad. Freepik

La alternativa perfecta a las persianas tradicionales Las cortinas enrollables se imponen como el reemplazo ideal. Son fáciles de instalar, no requieren obras y pueden encontrarse en el mercado desde menos de $40.000 en promedio, de acuerdo al modelo. Al bloquear por completo la luz exterior, garantizan descanso, eliminan reflejos molestos en pantallas y refuerzan la privacidad.