Wall Street abre la semana al alza y hay una leve suba de los bonos argentinos

Sin actividad en la City por el feriado, la atención se centra en los mercados del exterior. Las expectativas por un recorte de las tasas de interés de la FED mantienen la tendencia alcista del viernes pasado en Nueva York.

Wall Street, que cerró la semana pasada al alza, extiende la tendencia este lunes.

Después de cerrar el viernes pasado al alza, Wall Street mantiene la tendencia este lunes, impulsada por las crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), y los mercados europeos también muestran un buen comienzo de semana.

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registraban subas: el tecnológico Nasdaq lideraba con un alza del 1,9%, seguido por el S&P 500 con 1%, y el industrial Dow Jones trepaba un 0,2%. Los mercados se preparan para conocer los datos de ventas minoristas y precios al productor en Estados Unidos que se difunden esta semana.

Sin actividad en la City porteña por el feriado, los bonos argentinos operaban en Wall Street con una leve suba que iba del 0,45% al 0,57%, pero los ADRs sufrían una nueva caída en su cotización. Las bajas más fuertes eran las de Banco Macro (-3,7%), Banco Supervielle (-3,5%), Loma Negra (-2,8%), BBVA (-2,7%) e YPF (-2,6%). Por su parte, el riesgo país se ubicaba en 639 puntos básicos, por debajo de los 650 del viernes.

El economista jefe de la banca de inversión Goldman Sachs, Jan Hatzius, adelantó en declaraciones a la prensa que espera "otro recorte de la Fed en diciembre, seguido de dos movimientos más en marzo y junio de 2026 que lleven la tasa de los fondos al 3 o 3,25%".

"Los riesgos para el próximo año se inclinan hacia más recortes, ya que las noticias sobre la inflación subyacente han sido favorables y el deterioro del mercado laboral (...) podría ser difícil de contener a través de la modesta aceleración del crecimiento cíclico que esperamos", sostuvo.

La expectativa en Wall Street es que la FED anuncie un recorte en las tasas de interés de 25 puntos básicos a partir de diciembre. Sin embargo, la medida aún no fue confirmada, y los responsables de la política monetaria parecen estar divididos sobre la decisión.

En línea con Estados Unidos, los mercados europeos también experimentaban un buen comienzo de semana. El índice inglés FTSE 100 subía 0,3%; el alemán Dax, un 0,9%; y el español IBEX 35, un 1,2%. También el índice paneuropeo STOXX 600, que cerró el viernes con una baja del 2,2%, ganaba un 0,3% este lunes. En cambio, se hundieron los principales mercados asiáticos: el Nikkei perdió 2,4%; Taiwán cayó 3,6% y el Kospi cedió 0,2%.

