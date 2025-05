Urgente ANSES: los 2 datos confirmados del aguinaldo de junio 2025 que tenés que saber

El pago de todos estos conceptos se realizará en una única fecha, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Esta decisión busca simplificar el proceso de cobro y evitar múltiples movimientos bancarios.

Anses - Jubilación Freepik

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El aguinaldo se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En este caso, como el mes de junio incluye el aumento del 2,8%, ese será el mes tomado como referencia para determinar el monto a cobrar por este concepto.

El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 no forma parte del haber permanente y no se considera para calcular el aguinaldo. Solo se utiliza el importe del haber actualizado correspondiente a la prestación que recibe el beneficiario (jubilación, pensión, PUAM, etc.).

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en junio 2025

El Sueldo Anual Complementario se acredita junto con los haberes mensuales, en la misma cuenta y el mismo día. El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada titular:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio

Jubilados que superan la mínima