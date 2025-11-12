12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y no cubre gastos básicos

El endeudamiento también creció. El 46% de los hogares tiene algún tipo de deuda, ya sea bancaria, con tarjetas, billeteras virtuales o préstamos informales.

Por
Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y no cubre sus gastos básicos
Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y no cubre sus gastos básicos

Uno de cada tres hogares con niñas, niños y adolescentes en la Argentina no logra cubrir sus gastos básicos y debe restringir comidas. El dato surge de la novena Encuesta Rápida de UNICEF, realizada entre septiembre y octubre, que advierte sobre la persistencia de la vulnerabilidad infantil pese a una leve mejora económica.

El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 
Te puede interesar:

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

El relevamiento, que abarcó 1.342 hogares de todo el país, indica que el 31% no puede afrontar los gastos corrientes, frente al 48% registrado en 2024. La mejora, según el organismo, responde a una reducción de la pobreza y al impacto de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

Aun así, más de dos millones de familias con niños siguen con ingresos insuficientes. En el acceso a alimentos, el panorama muestra avances, pero con límites: el 30% de los hogares tuvo que reducir porciones o saltear comidas, una cifra que trepa al 45% entre quienes perciben la AUH.

“La reducción de la pobreza infantil al 46,1% y la caída de la extrema al 10,2% son señales alentadoras, pero aún persisten desafíos que deben estar en el centro de la agenda pública”, sostuvo Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

El endeudamiento también creció. El 46% de los hogares tiene algún tipo de deuda, ya sea bancaria, con tarjetas, billeteras virtuales o préstamos informales. Entre los sectores medios, cuatro de cada diez familias dejaron de pagar servicios, y casi un 10% se vio obligado a cambiar de escuela o de cobertura médica.

El informe concluye que, pese a la mejora en algunos indicadores, la recuperación no alcanza a todos por igual. La vulnerabilidad estructural, advierte UNICEF, sigue golpeando con fuerza a los hogares donde hay chicos.

Noticias relacionadas

En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%

En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%

El Indec detalló el aumento de la canasta básica de octubre.

En octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre

El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

El titular del Palacio de Hacienda habló sobre la reforma laboral.

Caputo anticipó las claves de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

ARCA brindó la información.

A qué titulares de ARCA se le puede dar de baja en el monotributo si no cumplen este requisito en noviembre 2025

Rating Cero

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela.

El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
play

El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..."

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

últimas noticias

Imagen de los participantes del cónclave del PRO, con Mauricio Macri en el centro.

El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

Hace 7 minutos
Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni.

Paredes respaldó a Úbeda como técnico de Boca: "Tenemos una relación parecida a la de Scaloni"

Hace 14 minutos
El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Hace 29 minutos
El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

Hace 44 minutos
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue cuestionado por no cumplir con los parámetros del derecho internacional ni las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos.

Afirman que los venezolanos deportados por Trump recibieron torturas en El Salvador

Hace 48 minutos