9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

El economista y examigo del presidente Javier Milei cuestionó con dureza el anuncio del Tesoro estadounidense sobre la compra de pesos y el nuevo swap de divisas.

Por
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

El economista Diego Giacomini, exsocio y examigo de Javier Milei, criticó con dureza el reciente acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos, que incluye un swap de divisas por 20.000 millones de dólares y la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.
Te puede interesar:

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Giacomini calificó la medida como “una peligrosa intromisión” en la política monetaria local y alertó sobre las posibles consecuencias cambiarias del anuncio que celebraron el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

“El Tesoro yankee hizo una operación de mercado abierto comprando pesos en mercado argentino. ¿El Tesoro hace nuestra política monetaria y cambiaria y quiere bajar el dólar para aprovechar la TAMAR en pesos y hacer carry trade? ¿Cuándo quiera ejercer su ganancia podrá salir sin cepo?”, cuestionó.

El economista advirtió que la magnitud del Tesoro estadounidense puede alterar el delicado equilibrio del sistema financiero local: “¿Es conveniente que un jugador ‘gigante’, para el tamaño del mercado argentino, pueda intervenir discrecionalmente y sin reglas? Si algún día se arrepiente y hace las operaciones inversas, nadie se da cuenta que podría causar potencialmente un gran problema monetario y cambiario”, escribió.

Giacomini también apuntó contra la supuesta pérdida de independencia de los bancos centrales y el impacto geopolítico de la medida. “Si el Tesoro de EE.UU. hace política monetaria y cambiaria en Argentina y el swap es con la Fed, se confirman dos cosas: 1) no existe la independencia de ningún Banco Central; 2) la decadencia del dólar se acelera y, por ende, la nueva potencia que es China, hará el take over más rápido”, planteó.

Finalmente, el economista dirigió sus críticas directamente al Gobierno argentino, en especial a Milei, Caputo y Bausili: “Como a Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili no les alcanza con el socialismo monetario autóctono para impedir que funcione libremente el sistema de precios, ahora acuden al socialismo monetario norteamericano. Cada vez más socialismo. Va a terminar cada vez peor.”

Las declaraciones de Giacomini se suman al debate abierto tras el anuncio del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien confirmó el jueves la operación conjunta con el Banco Central argentino, en una medida inédita que busca, según la versión oficial, “fortalecer la estabilidad macroeconómica y las reservas del país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiacoDiego/status/1976384926405755143&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo vuelve a la Argentina luego del anuncio de Estados Unidos.

Caputo regresa a la Argentina tras el anuncio del swap por u$s20 mil millones con Estados Unidos

Javier Milei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda.

Qué es un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Scott Bessent junto a Luis Caputo. 

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap por 20 mil millones de dólares con Argentina

Trump enfrenta críticas de los demócratas por su auxilio al gobierno argentino.

El show de Milei llegó a EEUU: burlas, críticas y más presión para Trump

Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 18 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 23 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 25 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 26 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 27 minutos