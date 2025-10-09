Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor" El economista y examigo del presidente Javier Milei cuestionó con dureza el anuncio del Tesoro estadounidense sobre la compra de pesos y el nuevo swap de divisas. Por







Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

El economista Diego Giacomini, exsocio y examigo de Javier Milei, criticó con dureza el reciente acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos, que incluye un swap de divisas por 20.000 millones de dólares y la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Giacomini calificó la medida como “una peligrosa intromisión” en la política monetaria local y alertó sobre las posibles consecuencias cambiarias del anuncio que celebraron el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

“El Tesoro yankee hizo una operación de mercado abierto comprando pesos en mercado argentino. ¿El Tesoro hace nuestra política monetaria y cambiaria y quiere bajar el dólar para aprovechar la TAMAR en pesos y hacer carry trade? ¿Cuándo quiera ejercer su ganancia podrá salir sin cepo?”, cuestionó.

El economista advirtió que la magnitud del Tesoro estadounidense puede alterar el delicado equilibrio del sistema financiero local: “¿Es conveniente que un jugador ‘gigante’, para el tamaño del mercado argentino, pueda intervenir discrecionalmente y sin reglas? Si algún día se arrepiente y hace las operaciones inversas, nadie se da cuenta que podría causar potencialmente un gran problema monetario y cambiario”, escribió.

Giacomini también apuntó contra la supuesta pérdida de independencia de los bancos centrales y el impacto geopolítico de la medida. “Si el Tesoro de EE.UU. hace política monetaria y cambiaria en Argentina y el swap es con la Fed, se confirman dos cosas: 1) no existe la independencia de ningún Banco Central; 2) la decadencia del dólar se acelera y, por ende, la nueva potencia que es China, hará el take over más rápido”, planteó.