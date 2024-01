Tras el aumento de la nafta, Puma Energy dio a conocer sus nuevos precios sugeridos

Puma Energy informó que los precios sugeridos en las estaciones de servicio porteñas son (por litro): Puma Diesel 800, $912; Puma Diesel 500, $887; ION Puma Diesel, $1005; Puma Super, $794; Puma Max Premium, $970.

La variación promedio de precios de las naftas de Puma Energy fue del 26,5%. En tanto, de todos los tipos de combustible, el que menos aumentó fue el ION Puma Diesel (22,5%).

Advierten que podría haber más aumentos

Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, sostuvo que "el valor estaba muy retrasado respecto a la inflación", y que se alcanzó la igualdad en diciembre.

"Si bien la venta de combustibles es relativamente inelástica, con aumentos tan fuertes como estos no sería raro que hubiera una retracción de la demanda", consideró, en diálogo con C5N.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos aumentos en el corto plazo, expresó: "No conozco el cronograma, no sabría si va a volver a aumentar y en qué porcentaje, porque sencillamente no sé a qué punto se quiere llegar".