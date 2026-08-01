1 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.000.000 pesos a 30 días en agosto 2026

Las tasas vigentes permiten proyectar el rendimiento de una inversión a corto plazo, aunque el resultado final depende de la entidad financiera y del canal utilizado para realizar la operación.

Por
Las colocaciones bancarias continúan siendo una de las alternativas preferidas.

Las colocaciones bancarias continúan siendo una de las alternativas preferidas.

  • Un plazo fijo de $4.000.000 permite conocer de antemano el rendimiento de la inversión.
  • Las tasas varían según el banco y el canal utilizado.
  • En Banco Nación, la modalidad digital ofrece una tasa superior a la de sucursal.
  • Con una inflación más moderada, el plazo fijo sigue siendo una opción para quienes priorizan estabilidad y bajo riesgo.

Plazo fijo: con las tasas vigentes, la colocación bancaria de $4.000.000 a 30 días permite estimar con anticipación cuánto dinero se obtiene al vencimiento. El rendimiento varía según el banco y el canal utilizado para realizar la inversión. cuánto podés ganar con un depósito en agosto de 2026

¿Cuánto rinde un plazo fijo en julio de 2026?
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.750.000 pesos a 30 días en julio 2026

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir grandes riesgos. Este mes, las entidades financieras mantienen tasas relativamente estables, aunque existen diferencias entre las operaciones realizadas en sucursales y aquellas efectuadas mediante canales digitales.

Antes de invertir, los especialistas recomiendan utilizar los simuladores oficiales de cada banco para conocer el rendimiento actualizado de acuerdo con la tasa vigente.

Cuánto ganas por depositar $4.000.000 en un plazo fijo según el banco

Tomando como referencia las tasas ofrecidas por el Banco Nación para un plazo fijo a 30 días:

  • En sucursal (TNA 20,50%)
  1. Capital invertido: $4.000.000
  2. Intereses aproximados: $67.397,26
  3. Monto total al vencimiento: $4.067.397,26
  • Por canales electrónicos (TNA 21,00%)
  1. Capital invertido: $4.000.000
  2. Intereses aproximados: $69.041,10
  3. Monto total al vencimiento: $4.069.041,10

La diferencia responde a que muchas entidades ofrecen una tasa ligeramente superior para quienes constituyen el plazo fijo de manera online, incentivando el uso de sus plataformas digitales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con una inflación mensual que se mantiene en torno al 2%, los plazos fijos continúan ofreciendo una rentabilidad cercana al ritmo de suba de precios, aunque todavía presentan rendimientos reales acotados. En este contexto, las colocaciones realizadas a través de canales electrónicos permiten obtener un rendimiento algo mayor que las efectuadas en sucursal. Además, quienes renuevan mensualmente el capital junto con los intereses pueden aprovechar el efecto de la capitalización para mejorar el resultado a lo largo del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuánto ganas por depositar $4.500.000 en un plazo fijo según el banco.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.500.000 pesos a 30 días en julio 2026

La mayoría de las subas son por arriba de la inflación estimada. 

Golpe al bolsillo en agosto: llegan aumentos en transporte, colegios, servicios y prepagas

El dólar arranca agosto arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de agosto

La ANSES aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados durante este mes.

A cuánto llega la jubilación mínima de ANSES en agosto

El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.

Caputo aseguró que Milei será reelecto en 2027: "No tiene reemplazo"

El dolar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana sin cambios y por encima de los $1.500

Rating Cero

Piden la expulsión de Juliana. 

Desesperado pedido de expulsión en Gran Hermano: una participante agredió a una compañera

Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

Ejerció como psiquiatra durante varios años y luego triunfó como actor ¿Quién es?

Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

La pieza de lujo que se robó todas las miradas del outfit de la rosarina.

Mini bag amarilla: cuánto cuesta el bolso de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Así es la casa que comparten el actor y la escritora en España.

Estilo minimalista y jardín selvático: así es la increíble casa de Oscar Martínez

últimas noticias

Piden la expulsión de Juliana. 

Desesperado pedido de expulsión en Gran Hermano: una participante agredió a una compañera

Hace 47 minutos
Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

Hace 1 hora
Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Hace 1 hora
La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

Hace 1 hora
Ejerció como psiquiatra durante varios años y luego triunfó como actor ¿Quién es?

Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

Hace 2 horas