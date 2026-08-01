Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.000.000 pesos a 30 días en agosto 2026 Las tasas vigentes permiten proyectar el rendimiento de una inversión a corto plazo, aunque el resultado final depende de la entidad financiera y del canal utilizado para realizar la operación. Por Agregar C5N en









Las colocaciones bancarias continúan siendo una de las alternativas preferidas.

Un plazo fijo de $4.000.000 permite conocer de antemano el rendimiento de la inversión.

Las tasas varían según el banco y el canal utilizado.

En Banco Nación, la modalidad digital ofrece una tasa superior a la de sucursal.

Con una inflación más moderada, el plazo fijo sigue siendo una opción para quienes priorizan estabilidad y bajo riesgo. Plazo fijo: con las tasas vigentes, la colocación bancaria de $4.000.000 a 30 días permite estimar con anticipación cuánto dinero se obtiene al vencimiento. El rendimiento varía según el banco y el canal utilizado para realizar la inversión. cuánto podés ganar con un depósito en agosto de 2026

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir grandes riesgos. Este mes, las entidades financieras mantienen tasas relativamente estables, aunque existen diferencias entre las operaciones realizadas en sucursales y aquellas efectuadas mediante canales digitales.

Antes de invertir, los especialistas recomiendan utilizar los simuladores oficiales de cada banco para conocer el rendimiento actualizado de acuerdo con la tasa vigente.

Cuánto ganas por depositar $4.000.000 en un plazo fijo según el banco Tomando como referencia las tasas ofrecidas por el Banco Nación para un plazo fijo a 30 días:

En sucursal (TNA 20,50%) Capital invertido: $4.000.000 Intereses aproximados: $67.397,26 Monto total al vencimiento: $4.067.397,26 Por canales electrónicos (TNA 21,00%) Capital invertido: $4.000.000 Intereses aproximados: $69.041,10 Monto total al vencimiento: $4.069.041,10 La diferencia responde a que muchas entidades ofrecen una tasa ligeramente superior para quienes constituyen el plazo fijo de manera online, incentivando el uso de sus plataformas digitales.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con una inflación mensual que se mantiene en torno al 2%, los plazos fijos continúan ofreciendo una rentabilidad cercana al ritmo de suba de precios, aunque todavía presentan rendimientos reales acotados. En este contexto, las colocaciones realizadas a través de canales electrónicos permiten obtener un rendimiento algo mayor que las efectuadas en sucursal. Además, quienes renuevan mensualmente el capital junto con los intereses pueden aprovechar el efecto de la capitalización para mejorar el resultado a lo largo del tiempo.