Textiles en alerta por la débil recuperación económica y la apertura de importaciones

Desde la fundación explicaron que el uso de la capacidad instalada durante el 2024 promedió el 44%, por lo que 6 de cada 10 máquinas estuvieron paralizadas en el sector, en un contexto de 3 años de inversión récord donde se inyectaron 1.400 millones de dólares. "Cualquier mejora en el sector va a ser reemplazada por productos importados", alertó Galfione.

Preocupación por la apertura importadora

El titular de la Fundación ProTejer cuestionó la presión impositiva al remarcar que "cada vez somos más caros produciendo y se bajan aranceles a la importación, por lo que cada vez va a ser más difícil competir".

De todas maneras, Galfione aclaró: "No estamos en desacuerdo con la apertura económica ni con la mayor eficiencia del Estado. Pero estas medidas deben tomarse con cierto recaudo, inteligencia y con una temporalidad estratégica".

En ese sentido, consideró: "Se debe tener en cuenta que la producción local arrastra problemas estructurales de competitividad, que se agravan en el actual contexto de tipo de cambio apreciado y una inflación en dólares muy fuerte".

"Si en este contexto se toman medidas de baja de aranceles y desregulación de medidas de protección de comercio leal, no hacemos más que seguir desnivelando la cancha en contra de nuestra producción, con posibles consecuencias estructurales que podrían ser irreversibles y con un daño enorme sobre capacidades construidas y sobre el entramado social", sumó.

El desagregado de los costos en la ropa argentina

Los empresarios textiles destacaron que muchas veces la industria es juzgada por los precios del segmento premium de marca. Sin embargo, al descomponer el costo final de un producto, queda en evidencia que el problema no radica en la fábrica.

Según explicaron, sólo el 8% del precio en mostrador corresponde a la industria, mientras que el 80% está compuesto por impuestos, alquileres de shoppings y costos financieros, derivados de la compra en cuotas y promociones.

Sobre este tema, Jorge Sorabilla, secretario de ProTejer y director de TN&Plantex, afirmó: "Estamos orgullosos con el precio de la ropa porque está por debajo de la inflación; hay muchos prejuicios porque miran lo importado y comparan con el precio de lo nacional".

En la composición del precio de una remera de marca premium comercializada en shoppings, un 50% responde a impuestos de carácter nacional, provincial y municipal; un 30% en el costo de alquiler y financiero, mientras que un 12% se va entre logística y rentabilidad.

En este marco, para Sorabilla es necesario una baja de impuestos "porque si no, no va a poder competir la industria nacional". "Argentina no tiene un problema de competitividad en la industria, lo que tiene es un problema de estructuras impositivas que no te hace ser competitivo mientras que la apreciación cambiaría nos cierra además el mercado exportador", remarcó.

De cara al 2025, el sector espera un rebote en la economía del 10%, el cual no alcanzaría para recuperar lo perdido en 2024: "Creemos que va a haber una recuperación económica, el riesgo está en que sea aprovechada por los sectores importadores de productos terminados. que sería lo peor que le puede pasar a la Argentina".