Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos a cobrar el próximo mes por este beneficio.







Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Tarjeta Alimentar se mantendrá sin aumento en febrero y las familias con dos hijos cobrarán $81.936.

El ajuste previsto del 2,8% se aplicará sobre las prestaciones como la AUH, que quedará en $129.042.

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia.

El cobro de este beneficio es automático para los grupos habilitados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de haberes de febrero 2026. Y en ese sentido, informó que las familias con dos hijos que cobren la Tarjeta Alimentar el próximo mes recibirán $81.936 por este beneficio, es decir, el mismo monto que el mes pasado.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Cobran esta ayuda alimentaria los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Los valores a cobrar por la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia y son los siguientes: