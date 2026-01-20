20 de enero de 2026 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los montos a cobrar el próximo mes por este beneficio.

Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.

Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Tarjeta Alimentar se mantendrá sin aumento en febrero y las familias con dos hijos cobrarán $81.936.
  • El ajuste previsto del 2,8% se aplicará sobre las prestaciones como la AUH, que quedará en $129.042.
  • Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia.
  • El cobro de este beneficio es automático para los grupos habilitados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de haberes de febrero 2026. Y en ese sentido, informó que las familias con dos hijos que cobren la Tarjeta Alimentar el próximo mes recibirán $81.936 por este beneficio, es decir, el mismo monto que el mes pasado.

Anses duifundió la cifra a cobrar por la Tarjeta Alimentar por un solo hijo en febrero 2026.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán los principales beneficiarios de este ciclo de pagos, recibiendo un aumento en sus haberes y un bono complementario a través de la Tarjeta Alimentar.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán los principales beneficiarios de este ciclo de pagos, recibiendo un aumento en sus haberes y un bono complementario a través de la Tarjeta Alimentar.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Cobran esta ayuda alimentaria los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Los valores a cobrar por la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia y son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo y titulares de la Asignación por Embarazo.
  • $81.936 para familias con dos hijos.
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder

Para acceder a la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, ya que su cobro es automático si los datos personales y familiares están actualizados en Mi Anses.

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para febrero 2026.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para febrero 2026.

Anses dio a conocer los montos con aumento de las APU para febrero 2026.

Anses informó el motivo por el que varios beneficiarios podrían dejar de cobrar las Asignaciones Familiares.

La prestación funciona como un ingreso mensual de acompañamiento durante la etapa sin empleo.

