Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en febrero 2026

Anses dio el monto de la Tarjeta Alimentar en febrero por dos hijos.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Tarjeta Alimentar se mantendrá sin aumento en febrero y las familias con dos hijos cobrarán $81.936.
El ajuste previsto del 2,8% se aplicará sobre las prestaciones como la AUH, que quedará en $129.042.
Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia.
El cobro de este beneficio es automático para los grupos habilitados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de haberes de febrero 2026. Y en ese sentido, informó que las familias con dos hijos que cobren la Tarjeta Alimentar el próximo mes recibirán $81.936 por este beneficio, es decir, el mismo monto que el mes pasado.