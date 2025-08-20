Sigue la caída en el sector metalúrgico: la actividad se encuentra un 15% por debajo de los niveles históricos más altos A pesar de un repunte del 1,8% interanual y del 0,3% con respecto a junio, la crisis se mantiene y no recupera el desplome del 2024, que había sido del 11,7%. Además, el uso de la capacidad instalada es de apenas el 45,2%. Además, las áreas estratégicas siguen sin repuntar. Por







La actividad metalúrgica continúa en caída libre: si bien experimentó un incremento mensual del 0,3%, se acentúa la baja en sectores estratégicos llegando a cifras históricas.

En cuanto a los valores concretos, el incremento en julio fue del 1,8% interanual y 0,3% con respecto al mes de junio. El mismo período en 2024 había registrado una caída interanual de -11,7%.

En paralelo, el sector se encuentra un -15% por debajo de los niveles históricos más altos, mientras que el uso de la capacidad instalada continúa con su caída constante: es del 45,2%.

Metalurgia jul 2025 En el análisis hacia el interior de la industria metalúrgica, se registró una caída en subsectores estratégicos como autopartes (-2,9%) y Bienes de Capital (-1,8%), mientras que Maquinaria Agrícola y de Carrocerías y Remolques, tuvieron incrementos de hasta 17,7%. Sin considerar estos sectores específicos, el resto del entramado metalúrgico muestra una caída del -1% interanual.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la industria local muestra señales de estancamiento y en niveles productivos muy bajos, a lo que se suman las importaciones con porcentajes históricos récord. La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro”. Y puntualizó: “Un ejemplo claro es la habilitación, sin criterios técnicos, de maquinaria usada: se bajan los estándares, se erosiona la competitividad y se pierde empleo local”.