Según la Fundación Pro Tejer, los precios de la ropa cayeron porque no hay demanda

Tras conocerse el dato oficial de que el rubro "Prendas de vestir y calzado" tuvo deflación y bajó 0,7%, la fundación explicó la situación preocupante del sector textil: "No se vende ni nacional ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas".

Con el dato de inflación de enero de 2,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sorprendió el sector de " Prendas de vestir y calzados" , quien anotó su primera deflación (-0,7%) desde enero de 2019. Sin embargo, desde las empresas de la cadena textil e indumentaria reflejaron la cruda realidad del sector: "Los precios de la ropa cayeron porque no hay demanda", aseguraron.

Desde Fundación Pro Tejer salieron a aclarar el dato de deflación de la indumentaria y calzado, uno de los sectores más golpeados desde la asunción de la gestión libertaria allá por diciembre de 2023. "Los precios de la ropa cayeron en enero. Pero esto no se explica por la apertura de la economía ya que, por el contrario, las importaciones de ropa cayeron" , precisaron

Además agregaron: "No se vende ni nacional ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas que les costo formar".

indec pro tejer

A contramano de lo que afirman economistas, que tras la apertura de importaciones, adelanto de rebajas por cambio de temporada y la caída del consumo se produjo una deflación en el sector, el informe fue contundente: "Los costos que crecieron en dólares afectan la viabilidad de las empresas en un contexto de facilitación de las importaciones y mantenimiento de la caída en consumo que asfixia a las empresas".

Luis Caputo se refirió a los precios de la ropa en Argentina: "Van a bajar en los próximos 12 meses"

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que "hay algunos precios" en Argentina que "están adelantados" y negó que eso signifique que "el dólar está atrasado".

En una entrevista televisiva, el funcionario afirmó: "Una empresa argentina de ropa que vende en Chile la misma prenda que vende en la Argentina. En Chile, a mitad de precio. Sale u$s250 en Chile y u$s500 acá. No la vende u$s500 en Chile porque hay competencia; hay prendas similares. En la Argentina la vende a u$s$500 porque la puede vender, porque no hay competencia”, explicó.

Y concluyó: "¿Tenemos que devaluar para estar parecidos a Chile y que esta empresa compita? Esperamos que con competencia baje el precio. Y es lo que va a pasar. La indumentaria va a bajar fuertemente en los próximos doce meses porque va a entrar esa competencia”.