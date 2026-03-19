Se registró una fuerte contracción del superávit comercial en febrero Según el INDEC, el saldo positivo fue de u$s788 millones, una cifra que representa el nivel más bajo de los últimos siete meses. Por + Seguir en







Las exportaciones se desplomaron un 16,2% respecto de enero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó un superávit de u$s788 millones en febrero. Esta cifra representa el nivel más bajo de los últimos siete meses para el intercambio comercial del país.

Las exportaciones totalizaron u$s5.962 millones, con una baja interanual del 2,9%. En la comparación contra el mes anterior, estas operaciones se desplomaron un 16,2% y marcaron un mínimo desde mayo de 2025.

La merma anual exportadora respondió a variaciones negativas en combustibles y manufacturas agropecuarias. Las principales caídas ocurrieron en envíos de petróleo, gas, grasas, aceites y residuos de la industria alimenticia, relacionados principalmente al aceite de soja

Las importaciones alcanzaron los u$s5.174 millones, con una reducción interanual del 11,8%. Sin embargo, en términos mensuales registraron un alza del 8,2% respecto de enero e interrumpieron cuatro descensos consecutivos.