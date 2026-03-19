19 de marzo de 2026 Inicio
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Se registró una fuerte contracción del superávit comercial en febrero

Según el INDEC, el saldo positivo fue de u$s788 millones, una cifra que representa el nivel más bajo de los últimos siete meses.

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Las exportaciones se desplomaron un 16

Las exportaciones se desplomaron un 16,2% respecto de enero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó un superávit de u$s788 millones en febrero. Esta cifra representa el nivel más bajo de los últimos siete meses para el intercambio comercial del país.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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Las exportaciones totalizaron u$s5.962 millones, con una baja interanual del 2,9%. En la comparación contra el mes anterior, estas operaciones se desplomaron un 16,2% y marcaron un mínimo desde mayo de 2025.

La merma anual exportadora respondió a variaciones negativas en combustibles y manufacturas agropecuarias. Las principales caídas ocurrieron en envíos de petróleo, gas, grasas, aceites y residuos de la industria alimenticia, relacionados principalmente al aceite de soja

Las importaciones alcanzaron los u$s5.174 millones, con una reducción interanual del 11,8%. Sin embargo, en términos mensuales registraron un alza del 8,2% respecto de enero e interrumpieron cuatro descensos consecutivos.

El retroceso anual importador se concentró en bienes de capital, piezas y accesorios, especialmente grupos electrógenos eólicos, gasolinas y vehículos.

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