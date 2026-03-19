Qué fue de la vida de Vicente Viloni, el sodero que brilló en 100% Lucha

Reconocido por más de una generación que creció siguiendo de cerca los golpes en la televisión abierta, el luchador de la cabellera rubia sigue formando parte del universo del espectáculo deportivo.

Durante la década del 2000, 100% Lucha fue como uno de los fenómenos más particulares de la televisión argentina, con ese formato novedoso para el público más joven del país, que todavía no se había cruzado con Titanes en el Ring: 100% Lucha, espectáculo deportivo y entretenimiento familiar a la vez, logró consolidarse como una referencia que trascendió la pantalla con giras, merchandising y una fuerte identificación del público infantil.

En los últimos años, Viloni atravesó dificultades económicas y personales, aunque sigue activo y con intenciones de regresar a la televisión abierta.

Su figura como referente de la lucha libre local mantiene vigencia gracias al reconocimiento de una generación que creció con el programa y hoy sostiene su popularidad.

A más de quince años del auge televisivo, Viloni siguió su camino en el deporte y continúa vinculado a la lucha libre a través de espectáculos el proyecto 100% Evolution.

Vicente Viloni fue una de las principales figuras de 100% Lucha, con un personaje deportivo que se ganó el corazón del público como "el campeón del pueblo".

En ese contexto, el programa no solo amplificó el interés por la lucha libre a nivel local, sino que también construyó figuras que alcanzaron un reconocimiento masivo.

Entre esos nombres, Vicente Viloni ocupó un lugar central con su personaje de "Campeón del Pueblo", con sus músculos y su larga cabellera rubia característica: una construcción que articulaba valores de esfuerzo personal y familiaridad con la audiencia. Con el paso del tiempo, tras el final del programa en la televisión abierta, su figura quedó asociada a una etapa específica del entretenimiento argentino, aunque su actividad en el deporte nunca se detuvo por completo.

A más de quince años del auge del ciclo, la vida del luchador tomó un rumbo alejado de la televisión abierta, aunque sin desvincularse del todo de la actividad que lo hizo conocido. A sus 54 años , Viloni continúa activo dentro del circuito de lucha libre nacional a través de su proyecto " 100% Evolution ", una propuesta que retoma el espíritu original del programa con varios de sus protagonistas históricos y que busca sostener el interés del público en formatos más acotados, principalmente en eventos en vivo y espacios alternativos.

Además, tras la finalización del programa, continuó trabajando en la musculación, pero desde un lado de preparación física y docencia . El luchador se consolidó como profesor de musculación en la Sociedad de Fomento Barrio Uno de Ezeiza.

En ese contexto, su presencia se mantiene vigente en escenarios diversos, que van desde exhibiciones de fisicoculturismo en festivales masivos hasta presentaciones en eventos privados, lo que refleja una adaptación a un mercado distinto aunque lo cierto es que no le falta reconocimiento masivo. Recientemente participó en el Lollapalooza Argentina, donde volvió a enfrentarse con figuras clásicas del show, revalidando un vínculo con el público que se sostiene con el paso del tiempo.

Captura de pantalla 2026-03-18 a las 9.02.15 Instagram @soderowrestling

Su fama, sin embargo, presenta un cambio generacional evidente, ya que quienes hoy se acercan a saludarlo pertenecen en su mayoría a una franja etaria que creció viendo el programa y que mantiene un fuerte componente nostálgico respecto de aquella etapa. En paralelo, el luchador continúa manifestando su intención de regresar a la televisión abierta, particularmente a Telefe, señal en la que el ciclo alcanzó sus niveles más altos de audiencia, aunque por el momento las gestiones no se tradujeron en un proyecto concreto.

Fuera del ring, su recorrido reciente también estuvo atravesado por dificultades económicas, especialmente tras el cierre de su peluquería durante la pandemia, lo que obligó a reconfigurar su actividad laboral en un contexto adverso. A esto se suma una situación personal que condicionó oportunidades internacionales, vinculada al cuidado de su padre tras problemas de salud, lo que limitó la posibilidad de desarrollar su carrera en el exterior.