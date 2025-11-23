23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se dispara la deuda con bancos y billeteras virtuales: ya supera los $5,6 millones por cliente

El dato surge de un informe publicado por el Banco Central (BCRA). Hasta julio, un total de 6.200.000 personas contrajeron deudas. Los préstamos personales crecieron un 144% interanual. El financiamiento con tarjetas de crédito se expandió un 53%.

Por
Los números reflejan el fuerte impacto de la inflación y la necesidad de financiación en el poder adquisitivo de los hogares.

Los números reflejan el fuerte impacto de la inflación y la necesidad de financiación en el poder adquisitivo de los hogares.

La deuda promedio contraída por los clientes argentinos con bancos y entidades financieras no bancarias superó los $5,6 millones por persona, registrando un incremento interanual del 75%. La cifra se desprende de un informe reciente sobre Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que alerta sobre un deterioro en la calidad crediticia general.

Lula da Silva le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Te puede interesar:

Lula le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

El relevamiento, con datos actualizados a julio, indica que el total de personas que contrajeron deudas se ubica en 6.200.000. Este valor promedio de $5,6 millones por cliente contrasta significativamente con los $3,2 millones adeudados doce meses antes, reflejando el fuerte impacto de la inflación y la necesidad de financiación en el poder adquisitivo de los hogares.

Al desglosar el origen de las obligaciones, el informe precisa que la mayor porción corresponde a los saldos pendientes con el sistema bancario tradicional, que ascienden a un promedio de $4,4 millones de pesos por cliente. A este monto se suman las deudas generadas a través de entidades no bancarias—que incluyen billeteras virtuales, tarjetas de consumo y grandes cadenas minoristas—, las cuales alcanzan los $1,2 millones de pesos per cápita.

El estudio del BCRA subraya el notable crecimiento del sector no bancario. Actualmente, 542 empresas operan en Argentina otorgando crédito por fuera del circuito tradicional, con un total de $11 billones desembolsados. En este segmento, los préstamos personales evidenciaron un crecimiento interanual del 144%, mientras que el financiamiento mediante tarjetas de crédito se expandió un 53%, demostrando la creciente dependencia de fuentes alternativas de financiación.

Paralelamente al aumento del endeudamiento, la morosidad o irregularidad en los pagos experimentó un alza. La tasa de impago conjunta entre entidades bancarias y no bancarias se situó en un 8,6%, un valor que, según el organismo presidido por Santiago Bausili, "duplica la tasa registrada en enero". El problema se acentúa en las entidades no bancarias, donde el atraso en los pagos es más prolongado, alcanzando un nivel del 20% en préstamos personales otorgados por fintech y un 18% en el caso de las billeteras virtuales.

Particularmente preocupante es el segmento de compra de electrodomésticos financiados, que registra la tasa de impago más alta del sector, con un 27%. Ante este panorama, el BCRA advirtió que "el aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia, independiente del captado por el indicador tradicional de irregularidad, y plantea el riesgo de un posible incremento futuro" de los incumplimientos.

Finalmente, el Banco Central enmarcó este deterioro en un contexto de altas tasas de interés. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales de crediticias no bancarias se disparó hasta el 129%, una cifra significativamente superior a la inflación interanual (36,6% a julio) y al costo de mantenimiento de las tarjetas de crédito (92%). Como medida correctiva, la autoridad monetaria concretó esta semana una nueva baja en su tasa de interés de referencia, del 22% al 20%, buscando impulsar una política monetaria expansiva que reduzca el costo del crédito para la población y el sector productivo.

Noticias relacionadas

Los aumentos de la carne, uno de los motores de la inflación.

El consumo interno de carne creció en octubre pese a la escalada de precios

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cómo será el pago del monotributo de ARCA a partir de noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son los dos descuentos que tienen 10% de reintegro sin tope con Cuenta DNI

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

Estas diferencias responden a la política de las entidades de estimular el uso de sus herramientas digitales

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

En diciembre, el ingreso final combinado para dos hijos asciende a $277.884.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en diciembre 2025

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de rehenes en Nigeria y Camerún

El Papa León XIV pidió la liberación inmediata de rehenes en Nigeria y Camerún

Hace 6 minutos
Los números reflejan el fuerte impacto de la inflación y la necesidad de financiación en el poder adquisitivo de los hogares.

Se dispara la deuda con bancos y billeteras virtuales: ya supera los $5,6 millones por cliente

Hace 34 minutos
Lula da Silva le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Lula le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

Hace 47 minutos
play

Buscan a un joven de 17 años que desapareció el sábado en Palermo

Hace 1 hora
Haitham Tabatabai, jefe del Estado Mayor de la milicia chiita Hezbolá.

Israel asegura haber abatido a Haitham Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá

Hace 1 hora