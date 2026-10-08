8 de octubre de 2026 Inicio
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Santa Fe Bio y TotalEnergies firman un acuerdo de largo plazo para impulsar la producción y exportación de combustible sostenible para aviación

YPF y Essential Energy acordaron con TOTSA TotalEnergies Trading SA la comercialización a largo plazo de la futura producción de SAF y HVO de la biorrefinería de San Lorenzo. El proyecto prevé una inversión superior a US$400 millones y una capacidad estimada de 170.000 toneladas anuales de combustibles renovables destinados principalmente a los mercados internacionales.

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 YPF y Essential Energy firmaron acuerdo con TOTSA TotalEnergies Trading SA para comercializar combustibles renovables.

 YPF y Essential Energy firmaron acuerdo con TOTSA TotalEnergies Trading SA para comercializar combustibles renovables.

Santa Fe Bio, la sociedad conformada entre YPF y Essential Energy, y TOTSA TotalEnergies Trading SA suscribieron un acuerdo de compraventa de largo plazo para la futura producción de combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles renovables que serán elaborados en la biorrefinería de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

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El acuerdo constituye un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyecto bajo un esquema de Project Finance y aporta previsibilidad comercial para avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de una instalación destinada a abastecer la creciente demanda global de combustibles renovables.

El proyecto, con más de USD 400 millones de inversión, conectará la producción argentina con mercados internacionales de aviación sostenible.

El proyecto, con más de USD 400 millones de inversión, conectará la producción argentina con mercados internacionales de aviación sostenible.

La futura biorrefinería tendrá una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), orientadas principalmente a los mercados internacionales. En ese marco, TOTSA TotalEnergies Trading SA adquirirá la mayor parte de esa producción bajo un compromiso firme de largo plazo y tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes.

La iniciativa contempla inversiones de más de USD 400 millones para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo.

La biorrefinería de San Lorenzo producirá 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO, mayormente para exportación.

La biorrefinería de San Lorenzo producirá 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO, mayormente para exportación.

La participación de TotalEnergies, uno de los principales actores globales del mercado energético y presente en la Argentina desde hace 48 años con actividades que abarcan tanto la producción y la comercialización de gas y petróleo como la generación de energías renovables, permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte.

Con este proyecto, YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para la Argentina, aprovechando las ventajas competitivas del país para abastecer la creciente demanda mundial de energías.

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