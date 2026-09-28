El riesgo país trepó a casi 630 puntos y alcanzó su máximo valor en seis meses

En un contexto en el que crecen las dudas sobre el financiamiento y la volatilidad global, el indicador que mide el J.P Morgan se movió al alza. Además, mermaron los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas.

El riesgo país sigue moviéndose en un escenario de incertidumbre y se ubicó en 628 puntos básicos , su máximo valor en los últimos seis meses, mientras que los bonos en dólares se hundieron en Wall Street, en un contexto en el que crecen las dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto de volatilidad global.

En un clima de volatilidad regional, el riesgo país supera los 740 puntos y caen fuerte las acciones argentinas

La jornada volvió a profundizar la tendencia negativa de los activos locales, en medio de dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas. En la plaza porteña, el S&P Merval también operó en terreno negativo y retrocedió un 3,3%, hasta los 2.798.925 puntos básicos.

En tanto, entre las acciones líderes las principales bajas correspondían a BBVA con un 3,9% Grupo Financiero Galicia con una pérdida de 3,8% y Grupo Supervielle , que retrocedía un 3,4%.

La tendencia también se replica entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street. En ese segmento, Central Puerto registró una baja del 8,4%, mientras que Telecom perdió un 7,2% y Cresud un 6,1%.

El deterioro de los activos argentinos se produjo en un escenario marcado por mayores exigencias financieras a nivel internacional y un contexto de volatilidad en los mercados. A nivel local, el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y las dificultades para sostener el acceso al financiamiento.

De acuerdo con análisis de la city, la menor acumulación de reservas, la desaceleración de la actividad económica y las condiciones financieras internacionales más restrictivas contribuyeron al incremento del riesgo país.

A esto se suma la menor participación de Argentina en las colocaciones de deuda soberana en dólares, una situación que genera preocupación de cara a las necesidades de financiamiento previstas para 2027.

Desde Fundación Capital señalaron que el nivel de reservas continúa siendo reducido y remarcaron la importancia de fortalecer las compras de divisas. En ese sentido, consideraron que una mayor actividad económica y un proceso más acelerado de acumulación de reservas serán factores relevantes hacia adelante.