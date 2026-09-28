El riesgo país trepó a casi 630 puntos y alcanzó su máximo valor en seis meses

El riesgo país sigue moviéndose en un escenario de incertidumbre y se ubicó en 628 puntos básicos, su máximo valor en los últimos seis meses, mientras que los bonos en dólares se hundieron en Wall Street, en un contexto en el que crecen las dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumado a un contexto de volatilidad global.
La jornada volvió a profundizar la tendencia negativa de los activos locales, en medio de dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas. En la plaza porteña, el S&P Merval también operó en terreno negativo y retrocedió un 3,3%, hasta los 2.798.925 puntos básicos.
El riesgo país continúa moviéndose al alza.
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En tanto, entre las acciones líderes las principales bajas correspondían a BBVA con un 3,9% Grupo Financiero Galicia con una pérdida de 3,8% y Grupo Supervielle, que retrocedía un 3,4%.
La tendencia también se replica entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street. En ese segmento, Central Puerto registró una baja del 8,4%, mientras que Telecom perdió un 7,2% y Cresud un 6,1%.
Las dudas sobre las reservas y el financiamiento
El deterioro de los activos argentinos se produjo en un escenario marcado por mayores exigencias financieras a nivel internacional y un contexto de volatilidad en los mercados. A nivel local, el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y las dificultades para sostener el acceso al financiamiento.
De acuerdo con análisis de la city, la menor acumulación de reservas, la desaceleración de la actividad económica y las condiciones financieras internacionales más restrictivas contribuyeron al incremento del riesgo país.
A esto se suma la menor participación de Argentina en las colocaciones de deuda soberana en dólares, una situación que genera preocupación de cara a las necesidades de financiamiento previstas para 2027.
Desde Fundación Capital señalaron que el nivel de reservas continúa siendo reducido y remarcaron la importancia de fortalecer las compras de divisas. En ese sentido, consideraron que una mayor actividad económica y un proceso más acelerado de acumulación de reservas serán factores relevantes hacia adelante.