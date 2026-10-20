El riesgo país superó los 700 puntos, tocó un máximo anual y cerró en 672

Los títulos soberanos en dólares anotaron su primera suba en dos semanas, impulsados por un mejor panorama internacional. Sin embargo, los ADRs de Nueva York tuvieron resultados dispares y la Bolsa porteña cedió 0,3%, hasta las 97.942,650 unidades, con bajas encabezadas por TGN, BYMA y Ecogas.

Después de tocar los 710 puntos durante las primeras operaciones de este martes, el riesgo país terminó la jornada en 672 unidades, con una baja diaria de 0,4%, mientras los bonos soberanos en dólares anotaron su primera suba en dos semanas, en una rueda marcada por el alivio en los mercados internacionales.

Los títulos públicos de mayor plazo lideraron la recuperación al cierre de la rueda. El Global 2041 avanzó 0,6%, el Global 2035 ganó 0,4% y los Globales 2038 y 2046 registraron alzas de 0,1% cada uno, en una mejora que alcanzó a los principales bonos de deuda soberana.

La mejora coincidió con un clima externo más favorable ante los esfuerzos diplomáticos para mediar en el conflicto de Medio Oriente, tras una reunión en Teherán entre el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, según reportó este martes el medio iraní Nournews.

En Wall Street, los ADRs argentinos tuvieron un cierre dispar este martes. Telecom subió 2,2%, Galicia avanzó 1,1% y Supervielle ganó 0,7%, mientras Edenor retrocedió 2,7%, Loma Negra perdió 2,5% y Central Puerto cayó 2,3%, con resultados que reflejaron la falta de una tendencia común entre las empresas locales.

En la Bolsa porteña, el MSCI Merval cayó 0,3% hasta las 97.942,650 unidades y su versión en dólares cedió en la misma proporción, a 60,32 puntos, mientras TGN encabezó las bajas con un retroceso de 3,2%, seguida por BYMA y Ecogas, ambas con pérdidas de 2,9% en la jornada de este martes.

Más temprano, en plena subida del riesgo país, en una conferencia en la Casa Rosada, el vocero presidencial Ravier defendió la gestión económica y recordó: "El riesgo país lo recibimos en más de 1.500 puntos y hoy la Argentina es mucho mejor, con menos incertidumbre y riesgo. La política económica no va a cambiar, no habrá un 'plan platita' mientras el presidente Javier Milei siga en funciones".

"El riesgo país lo recibimos en más de 1.500 puntos y hoy la Argentina es mucho mejor", argumentó Adrián Ravier, vocero presidencial. Web

Los factores que presionan sobre el riesgo país

Entre los elementos que explican el deterioro de los activos argentinos aparecen tanto las condiciones financieras internacionales como las dudas sobre las necesidades de financiamiento locales.

En el plano externo, la aceleración de la inflación estadounidense durante septiembre volvió a instalar la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en su próxima reunión. Los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro de Estados Unidos encarecen el acceso al crédito para los países emergentes y afectan especialmente a aquellos considerados de mayor riesgo.

En el frente interno, la atención de los inversores está puesta en la capacidad de la Argentina para cubrir sus compromisos financieros durante 2027. Las dificultades para volver a colocar deuda en dólares y el nivel todavía elevado del riesgo país agregan incertidumbre sobre el programa financiero del Gobierno.

El riesgo país tocó su máximo anual durante este martes 20 de octubre y llegó a los 710 puntos. Web

El mercado también seguirá de cerca los próximos indicadores de la economía argentina. Entre ellos figuran los datos del intercambio comercial de septiembre y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto, que el INDEC tiene previsto difundir esta semana.

La evolución del riesgo país será una referencia clave para evaluar las condiciones de acceso al financiamiento externo, en un escenario en el que los inversores mantienen la cautela frente a los bonos soberanos argentinos.