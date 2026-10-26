La contundente frase de Sabrina Rojas sobre la posibilidad de volver con Luciano Castro: "Chonguear"

Luego de poner fin a su historia sentimental con José Chatruc, Sabrina Rojas se muestra dispuesta a dejarse sorprender por nuevas vivencias afectivas . En esta etapa de soltería, la figura de la televisión no dudó en evaluar la posibilidad de vincularse con candidatos de menor edad, al tiempo que repasó el vínculo presente que mantiene con el padre de sus hijos, Luciano Castro .

Sin embargo, la mediática desestimó por completo un acercamiento pasional con el actor al soltar una frase letal: “¿Con Luciano? ¡Ni loca! Lo adoro, lo quiero pero yo no gusto más de él, te tiene que gustar una persona para chonguear, Luciano no me gusta” .

La relación entre la presentadora de Pasó en América y el galán atravesó múltiples etapas a lo largo del tiempo, abarcando desde un matrimonio consolidado hasta periodos de fuerte tirantez. A pesar de las viejas diferencias, el presente los encuentra en un plano de armonía que facilita la crianza compartida de sus descendientes. La actriz abordó esta realidad durante un mano a mano concedido a la cronista Noelia Santone para el programa Infama.

Al evaluar el trato cotidiano que mantiene con su exesposo, la modelo remarcó que lograron construir una dinámica muy saludable por el bienestar de los pequeños en el hogar. “Estoy en un momento hermoso con Luciano”, aseguró Sabrina Rojas respecto a la madurez afectiva que alcanzaron tras la ruptura. En esa misma línea, la figura del espectáculo ponderó las virtudes paternales del artista al sostener: “Es hermoso como papá de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas” .

La comunicadora detalló que la convivencia diaria atraviesa momentos variados según la predisposición de ambos para encarar el diálogo familiar. “Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás”, explicó la blonda, mostrándose además entusiasmada por la evolución favorable que viene registrando el galán en su tratamiento personal.

Asimismo, la mediática valoró la estabilidad económica y emocional del artista como un factor clave para la tranquilidad del núcleo cercano. “Él está muy bien. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”, sostuvo la entrevistada, aventurando que resulta sumamente probable que pasen juntos las fiestas de fin de año en un clima de paz.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la posibilidad de volver con Luciano Castro

A pesar del excelente clima de diálogo y la buena sintonía que sostienen por el cuidado de sus niños, la presentadora se encargó de marcar un límite insalvable frente a la posibilidad de retomar la pareja. La actriz aclaró que, hoy por hoy, se encuentra en una etapa hermosa de su vida y que no retornaría con ninguna de sus antiguas parejas, aunque admitió extrañar esa sensación inicial de enamoramiento.

Al ser indagada de manera directa por la cronista de Infama sobre las chances de intentar una reconciliación amorosa en el futuro, la conductora se mostró vehemente en su respuesta para no dejar margen a segundas interpretaciones. La modelo buscó ser bien clara desde el primer segundo para erradicar cualquier tipo de rumor o especulación mediática sobre el tema.

Sabrina Rojas y luciano castro

En esa misma línea, la estrella de la pantalla chica profundizó en sus sensaciones internas y dejó en claro que la etapa del matrimonio forma parte del pasado de manera definitiva. “Para mí, la pareja con Lu, no va”, señaló la famosa, remarcando que el cariño existente mutó hacia un respeto estrictamente familiar. De esta manera, la rubia prefirió concentrarse en disfrutar de su soltería sin la obligación de rendir cuentas ni formalizar romances a corto plazo.

Por último, la conductora insistió en que no existe ninguna atracción física o romántica que incentive un reencuentro íntimo con el padre de sus hijos. La actriz dejó sentada su postura de mantener la distancia emocional necesaria para resguardar la tranquilidad de la familia construida. Así, la mediática concluyó el intercambio ratificando que el vínculo actual con Luciano Castro funciona a la perfección únicamente como un equipo de crianza enfocado en darles un entorno estable a sus descendientes.