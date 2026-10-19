El riesgo país se acercó a los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en el año

El indicador elaborado por JP Morgan subió 1,9% en el inicio de la semana, en una jornada marcada por las bajas de los bonos argentinos y las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street.

El riesgo país trepó a 660 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino llegó este lunes a los 678 puntos básicos , tras aumentar 12 unidades respecto del cierre del viernes. El indicador registró así su valor más elevado del año y alcanzó niveles que no se observaban desde fines de octubre de 2025.

La suba se produjo en una rueda negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares registraban bajas de hasta 0,5% , mientras que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 3,5%.

El indicador que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución funciona como una referencia del riesgo que perciben los inversores y del costo adicional que debería afrontar el Estado argentino para financiarse en los mercados internacionales.

Entre los elementos que explican el deterioro de los activos argentinos aparecen tanto las condiciones financieras internacionales como las dudas sobre las necesidades de financiamiento locales.

En el plano externo, la aceleración de la inflación estadounidense durante septiembre volvió a instalar la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en su próxima reunión. Los rendimientos elevados de los bonos del Tesoro de Estados Unidos encarecen el acceso al crédito para los países emergentes y afectan especialmente a aquellos considerados de mayor riesgo.

En el frente interno, la atención de los inversores está puesta en la capacidad de la Argentina para cubrir sus compromisos financieros durante 2027. Las dificultades para volver a colocar deuda en dólares y el nivel todavía elevado del riesgo país agregan incertidumbre sobre el programa financiero del Gobierno.

El mercado también seguirá de cerca los próximos indicadores de la economía argentina. Entre ellos figuran los datos del intercambio comercial de septiembre y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto, que el INDEC tiene previsto difundir esta semana.

La evolución del riesgo país será una referencia clave para evaluar las condiciones de acceso al financiamiento externo, en un escenario en el que los inversores mantienen la cautela frente a los bonos soberanos argentinos.