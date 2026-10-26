La industria cayó 3,4% interanual en septiembre y se desplomó 2,8% respecto a los primeros nueve meses de 2025

Si se compara el nivel de actividad industrial en los primeros nueve meses de este año con el mismo periodo de 2022 y 2023 la caída es de 11%, según el último informe del Centro de Estudios de la UIA.

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción.

La actividad industrial retrocedió 0,2% en septiembre respecto a agosto, pero cayó 3,4% interanual en relación al mismo mes de 2025. Además, en lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,8% respecto al mismo periodo de 2025 y 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios (CEU) de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron un crecimiento mensual : bebidas (+8,5%), faena vacuna (+3,3%), porcina (+1,9%), producción láctea (+0,4%), con excepción de una baja de la molienda de oleaginosas (-5%).

El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto al último año, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (producción láctea, faena porcina, y molienda), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

A partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la producción industrial registró una caída de -3,2% respecto de agosto de 2025 y un crecimiento mensual de 1,9% s.e. respecto de julio. Durante los primeros ocho meses de 2026 la actividad presentó una caída de 2,7% respecto al mismo periodo de 2025 .

La caída interanual se da respecto a un bajo nivel de comparación, la actividad cayó 4,2% en agosto de 2025 , sumado a un bajo desempeño acumulado en lo que va del año (-2,7% vs ene-ago 2025). Al observar respecto a niveles previos la baja es mayor, aún se encuentra un 12% por debajo de los niveles de 2022 , con una situación dispar al interior de la industria.

El CEU, coordinado por Francisco Abramovich, elaborada sus estimaciones a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Qué sectores sufrieron las mayores caídas interanuales, según la UIA

De los sectores que componen el índice, 11 de los 16 cayeron respecto a agosto de 2025. En términos mensuales, crecieron 10 de los 16 sectores que componen el índice debido a un bajo nivel de comparación en julio, cuando había caído 5% mensual.

Entre los rubros con mayores caídas interanuales se destacó la producción de maquinaria y equipo (-24%), impulsado por una baja en la producción de maquinaria agrícola, seguido de otros equipos e instrumentos eléctricos (-26%) como el segundo de mayor incidencia a la baja del nivel general.

De igual manera, cayó la producción de prendas de vestir, cuero y calzado (-15%), productos de metal (-10%), y productos textiles (-9%), siendo de los sectores de menor recuperación respecto a los niveles productivos de 2022.