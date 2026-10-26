27 de octubre de 2026 Inicio
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La industria cayó 3,4% interanual en septiembre y se desplomó 2,8% respecto a los primeros nueve meses de 2025

Si se compara el nivel de actividad industrial en los primeros nueve meses de este año con el mismo periodo de 2022 y 2023 la caída es de 11%, según el último informe del Centro de Estudios de la UIA.

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La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción.

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción.

Los Andes

La actividad industrial retrocedió 0,2% en septiembre respecto a agosto, pero cayó 3,4% interanual en relación al mismo mes de 2025. Además, en lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,8% respecto al mismo periodo de 2025 y 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios (CEU) de la Unión Industrial Argentina (UIA).

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Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas presentaron un crecimiento mensual: bebidas (+8,5%), faena vacuna (+3,3%), porcina (+1,9%), producción láctea (+0,4%), con excepción de una baja de la molienda de oleaginosas (-5%).

El sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto al último año, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (producción láctea, faena porcina, y molienda), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).

La variación interanual de la actividad industrial.

La variación interanual de la actividad industrial.

A partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la producción industrial registró una caída de -3,2% respecto de agosto de 2025 y un crecimiento mensual de 1,9% s.e. respecto de julio. Durante los primeros ocho meses de 2026 la actividad presentó una caída de 2,7% respecto al mismo periodo de 2025.

La caída interanual se da respecto a un bajo nivel de comparación, la actividad cayó 4,2% en agosto de 2025, sumado a un bajo desempeño acumulado en lo que va del año (-2,7% vs ene-ago 2025). Al observar respecto a niveles previos la baja es mayor, aún se encuentra un 12% por debajo de los niveles de 2022, con una situación dispar al interior de la industria.

El CEU, coordinado por Francisco Abramovich, elaborada sus estimaciones a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Qué sectores sufrieron las mayores caídas interanuales, según la UIA

De los sectores que componen el índice, 11 de los 16 cayeron respecto a agosto de 2025. En términos mensuales, crecieron 10 de los 16 sectores que componen el índice debido a un bajo nivel de comparación en julio, cuando había caído 5% mensual.

Entre los rubros con mayores caídas interanuales se destacó la producción de maquinaria y equipo (-24%), impulsado por una baja en la producción de maquinaria agrícola, seguido de otros equipos e instrumentos eléctricos (-26%) como el segundo de mayor incidencia a la baja del nivel general.

De igual manera, cayó la producción de prendas de vestir, cuero y calzado (-15%), productos de metal (-10%), y productos textiles (-9%), siendo de los sectores de menor recuperación respecto a los niveles productivos de 2022.

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