Argentina recibió un 15,3% más de turistas internacionales en septiembre, pero el saldo sigue siendo negativo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este lunes que 432.200 turistas internacionales ingresaron a la Argentina en septiembre, lo que representa un aumento interanual del 15,3%, mientras que las salidas al exterior cayeron un 13,2% con 613.100 viajes de residentes.
Al sumar a los excursionistas, visitantes que no pernoctan en el destino, el país contabilizó el ingreso de 733.600 personas no residentes, un alza del 14,2% respecto a septiembre de 2025. En contraste, las salidas totales de residentes sumaron 1.047.700 visitantes, una baja del 13%.
Brasil lideró el origen de los viajeros hacia el país con 113.800 personas, seguido por Uruguay con 78.100 y el bloque denominado "Resto de América" con 59.800. Por su parte, los argentinos eligieron principalmente Brasil, con 124.000 salidas, Europa, con 94.000, y el "Resto de América", con 88.800.
La vía aérea concentró el 52,9% de los ingresos internacionales, la terrestre el 34,8% y la fluvial o marítima el 12,4%. Para los residentes locales, el avión también prevaleció con el 59,4%, seguido por la modalidad terrestre con el 32,9% y las rutas por agua con el 7,7%.
El turismo internacional arrojó un saldo negativo mensual
El balance de los movimientos migratorios registró en septiembre un déficit de 180.800 turistas, producto de una mayor cantidad de salidas de argentinos frente a las llegadas de extranjeros. Al contemplar también a los excursionistas, el saldo neto fue negativo en 314.100 personas.
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery canalizaron el 46,7% del turismo receptivo y el 49,7% del emisivo. En estas terminales, la estadía promedio de los extranjeros alcanzó las 10,7 noches, con picos de 19,5 noches para los viajeros provenientes de Europa.
Respecto a la modalidad de hospedaje, el 49,0% de los extranjeros optó por "hoteles", el 26,6% por la categoría "alquiler de casa o departamento" y un 20,8% recurrió a "casa de familiares o amigos". Para el 60,5% de estos visitantes, el motivo principal del viaje fue la opción "vacaciones/ocio".
Los extranjeros con arribo aéreo a la región metropolitana priorizaron las "actividades gastronómicas" con un 67,4% de adhesión y la "asistencia a espacios culturales" con un 66,2%. A nivel económico, el gasto diario promedio por visitante extranjero en el país alcanzó los u$s94,5.