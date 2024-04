Qué dijo Javier Milei sobre una eventual nueva devaluación del dólar

Milei aseguró que una nueva devaluación del dolar hoy "no tiene ningún sentido".

Milei aseguró que en 2025 enviará al Congreso las reformas que no le "permitan pasar ahora" y las pendientes

“Nosotros lo que hacemos todos los días es levantar restricciones en el mercado cambiario y de hecho nosotros vamos camino a que cuando termines de limpiar el balance del Banco Central, y que ya no existan más pasivos remunerados y hayamos terminado con la reforma financiera, vamos a estar enviando una ley que prohíbe la emisión monetaria”, señaló Milei.

Milei entrevista bloomberg El Presidente habló sobre diversos temas en una entrevista con Bloomberg Captura

Ante la consulta de si planea acelerar el ritmo de la depreciación sobre la divisa estadounidense respondió: “No, porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido hacer eso". "Eso también lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados”, añadióp ara luego preguntarse "¿Por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy, si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial?". "Qué tipo de estupidez es esa que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el mismo está alineado con el mercado”, concluyó sobre el tema.

Milei entrevista Bloomberg Javier Milei aseguró que una reelección de su mandato "depende de si los resultados son favorables".

El presidente anunció que tiene preparado un amplio paquete de medidas para introducir en el Congreso en el marco de la Ley Ómnibus y aseguró que en 2025, después de las elecciones de medio término, enviará las reformas que no le "permitan pasar ahora" y las que queden pendientes.

“No sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son mil reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3.000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina", contó el jefe de Estado.

Fiel a su estilo, el mandatario comparó la economía argentina con la de Alemania. En diálogo con Bloomberg, comentó: "Con las mil primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania".

Javier Milei se refirió a una eventual reelección de su mandato presidencial

El Presidente entiende que una relección de su gobierno en 2027 "depende de si los resultados son favorables". "En la medida en que los resultados nos acompañen, va haber posibilidad de hacer algo así y sino será la decisión de la gente”

“Lo que yo digo es que si hoy fuera, cuando se presentan las encuestas de si hoy hubiera un balotaje, hoy ganaríamos 58% a 42%. Le voy a decir más, si se piensa en primera vuelta, sacaríamos 48 puntos. Eso nos alcanzaría para ganar en primera vuelta porque quien mejor está posicionado tiene 20% de intención de voto”, reveló Milei.

"A pesar de estar haciendo el mayor ajuste fiscal y monetario más grande de la historia de la humanidad nosotros hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53%”, concluyó el jefe de Estado en una entrevista con Bloomberg.