Javier Milei aseguró que en 2025 enviará al Congreso las reformas que no le "permitan pasar ahora" y las pendientes

El presidente Javier Milei anunció que tiene preparado un amplio paquete de medidas para introducir en el Congreso en el marco de la Ley Ómnibus y aseguró que en 2025 , después de las elecciones de medio término, enviará las reformas que no le "permitan pasar ahora" y las que queden pendientes.

“No sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son mil reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3.000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina", contó el jefe de Estado.