Hasta el mismo domingo: cómo es el 30% de descuento que tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025 Esta billetera digital lanza una promoción exclusiva por el Día de la Madre. El descuento estará disponible solo durante el fin de semana en locales gastronómicos.







Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó un beneficio especial para celebrar el Día de la Madre 2025 con importantes descuentos. Durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los usuarios podrán disfrutar de un reintegro del 30% en restaurantes, bares, cafeterías y pastelerías adheridas, ideal para compartir una comida familiar y ahorrar al mismo tiempo.

La promoción, que se podrá usar hasta el mismo domingo, forma parte del programa de beneficios que la billetera mantiene durante todo el mes. Además del descuento en gastronomía, el Banco Provincia continúa ofreciendo reintegros en supermercados, librerías y ferias bonaerenses, lo que convierte a octubre en un mes lleno de oportunidades para quienes utilizan la app.

Así es la promoción del Día de la Madre que tiene Cuenta DNI en octubre 2025 El beneficio por el Día de la Madre estará vigente el sábado 18 y domingo 19 de octubre, con un 30% de descuento en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro será de $8.000 por persona, lo que equivale a un consumo de hasta $26.700. Se podrá acceder al beneficio abonando con dinero disponible en la app, mediante las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago”. No será válido para pagos hechos por transferencia ni a través de códigos QR de otras billeteras digitales.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025 Durante octubre, los usuarios de Cuenta DNI también pueden aprovechar: 20% de descuento todos los viernes en comercios de cercanía (tope de $4.000).

todos los viernes en comercios de cercanía (tope de $4.000). 40% de reintegro en ferias y mercados bonaerenses todos los días (tope semanal de $6.000).

en ferias y mercados bonaerenses todos los días (tope semanal de $6.000). 40% de descuento en comercios adheridos de universidades de la Provincia de Buenos Aires (tope semanal de $6.000).

en comercios adheridos de universidades de la Provincia de Buenos Aires (tope semanal de $6.000). 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro.

los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro. 10% de descuento los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías, también sin límite. Además, los usuarios tienen la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés en rubros no alimenticios con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.