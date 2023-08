Pymes: empresarios textiles destacaron que "ninguna de las propuestas de Milei" favorece al sector

"Hoy la situación no está bien pero estamos manteniéndonos, estamos más sanos que en otra época. He comprado doce máquinas de tejer y las pagué con trabajo con este modelo económico", añadió, y remarcó que "nosotros le damos trabajo a la gente. Si hay apertura, yo tengo que cerrar, no se puede competir".

Empresarios pymes textiles: "Lo que proponen Milei y Bullrich es muy parecido a la década del 90, cuando cerraron 15 fábricas"

Por su parte, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), hizo un análisis de la situación actual: "Esperemos que se estabilice el tipo de cambio en estas semanas y que las empresas grandes entiendan que estamos en el mercado argentino, porque muchas veces pasan precios dolarizados. Las pymes no podemos trasladar todos los costos a los precios. No estamos endeudados, estamos en mejor condición que en 2019. Pero no vamos a poder sostenerlo en el tiempo".

"Muchos no han leído lo que propone Milei. Hay fastidio, hay preocupación, hay molestia con la política tradicional, pero no hay análisis de sus propuestas", subrayó.

"Cuando tenemos apertura, la pequeña y mediana empresa lo sufre. No se beneficia al consumidor, es una falacia, porque los consumidores se quedan sin trabajo. Sabemos que hay que competir, pero abrir las importaciones es una historia repetida que se hizo en la década del 90 y con el gobierno de Macri", sostuvo Fernández.

Para el empresario, "ninguna propuesta de Milei nos favorece. Seguramente entre los votantes de Milei hubo pequeños empresarios y trabajadores. Tenemos que ir a buscarlos y decirles que no voten en contra de sus intereses".

"Me preocupa la apertura y el rompimiento de relaciones comerciales con China y con Brasil, nuestros mayores socios económicos. Es una locura. Ahora que tenemos la oportunidad de exportar gas a Brasil y equilibrar la balanza con un país que está al lado nuestro. Y China es una potencia tecnológica. Tenemos la responsabilidad de explicar que las propuestas de algunos candidatos van en contra de nuestros intereses", destacó.

Fernández rescató un dato clave: "Lo que proponen Milei y Patricia Bullrich es muy parecido a la década del 90. Antes de eso había 18 fábricas de cierres en Argentina. Hoy quedamos tres. Esas políticas llevaron a que 15 fábricas de un solo producto cerraran, y nunca van a volver a abrir".

"Siempre lo importado es una amenaza, no para el empresario que no se pueda comprar un auto nuevo sino para el trabajador", concluyó.