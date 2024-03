Pymes en alerta: cayeron fuerte las ventas y se dispararon los costos de los insumos

Queiróz contó que la venta de madera para la construcción se vio muy afectada por la suspensión de la obra pública que impulsó el Gobierno. "El 70% de la madera que se produce para el mercado interno es para obra pública. La baja es importante, estamos hablando de un 50% de caída dependiendo el nicho del mercado", expresó.

"La madera en bruto cayó muchísimo y no vemos un plan para que se vuelva a reactivar la obra pública. Así que la preocupación del sector de la madera es muy delicada", agregó.

El empresario del sector maderil también contó que la venta de muebles tuvo una importante caída producto de la eliminación del programa Ahora 12 que fomentaba el consumo. "El sector tuvo una caída del 25% interanual, pero hay unos sectores del mueble puntuales que tienen caída del 50% en tres meses", indicó.

Por último Queiróz manifestó que si bien Argentina tuvo muchas crisis "siempre el ajuste fue más gradual" mientras que el actual es "precipitado" y generó la suba de los costos de producción, la caída de las ventas y la pérdida de 80 mil puestos de trabajo directos y 130 mil indirectos. "La industria de la madera y mueble está en una situación alarmante", concluyó.

Por su parte Alan contó que las ventas en el sector textil y del calzado cayó un 50% mientras le subieron las tarifas de energía y otros servicios. "He pasado tiempos muy difíciles en la época de Macri. He cerrado comercios, mi fábrica no funcionaba. Esta historia ya la conocemos. Estos quieren destruir a las clases medias y a las pymes", aseguró.

Industria pyme: la producción retrocedió 9,9% interanual en febrero y acumuló el tercer mes consecutivo de caída

La producción de la industria manufacturera pyme recortó el nivel de caída en febrero, al retroceder 9,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta manera, es el tercer mes consecutivo en que la actividad fabril cae, aunque aminoró la tasa luego de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.