20 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Descubra el rendimiento actual de sus fondos mediante los canales digitales y presenciales. El sistema financiero ofrece alternativas para resguardar la moneda frente al incremento del costo de vida.

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Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.

Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.

  • El rendimiento de una inversión de $250.000 alcanza casi los $4.000 mensuales mediante la utilización de canales digitales.
  • La modalidad electrónica ofrece un beneficio superior en comparación con la gestión presencial realizada en las sedes físicas.
  • Las tasas nominales vigentes se ubican entre el 18% y el 19% anual, dependiendo exclusivamente de la vía de contratación elegida.
  • Este instrumento de renta fija mantiene una competencia equilibrada frente a las proyecciones de incremento de precios minoristas.

Colocar un capital de $250.000 en un depósito a 30 días genera un retorno que varía según el canal elegido por el ahorrista en este cuarto mes de 2026. Quienes se inclinan por la banca tradicional buscan capitalizar sus ahorros mediante un esquema de renta que otorga certeza absoluta sobre el monto total a cobrar al vencimiento del período pactado.

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La coyuntura económica actual exige una revisión minuciosa de los datos bancarias, donde las entidades ajustaron sus rendimientos para captar la liquidez de los pequeños inversores. En un marco donde la previsibilidad es el activo más buscado, comprender el funcionamiento de los intereses permite una gestión mucho más eficiente de las finanzas personales y el resguardo del patrimonio.

La elección entre operar desde una terminal digital o asistir a una sucursal física no solo altera la comodidad del trámite, sino que impacta de forma directa en el porcentaje de ganancia neta obtenida. Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero luego de un mes de inmovilización en el sistema.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $250.000 en un plazo fijo según el banco

Para una inversión de $250.000, los rendimientos presentan diferencias marcadas según la metodología de suscripción que se prefiera utilizar. Si la operación se realiza de forma electrónica en la aplicación o home banking del Banco Nación, la ganancia por intereses asciende a $3.904,11 al cabo de 30 días, lo que aumenta el capital final a un total de $253.904,11. Esta opción se apoya en una TNA del 19% y una TEA del 20,75%.

Por otro lado, quienes decidan realizar el trámite de manera presencial en las sedes bancarias, como del Banco Nación, obtendrán una renta de $3.698,63. En este caso, la tasa aplicada es del 18% anual, resultando en un monto global de $253.698,63 al finalizar el plazo.

Banco Nación
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Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con un incremento de precios que se estima en el orden del 2 o 3 % mensual para el arranque de este año, la rentabilidad de las colocaciones en moneda local atraviesa un momento de equilibrio delicado. Aunque el rendimiento directo mensual de un plazo fijo tradicional pueda situarse ligeramente por debajo de la inflación esperada, la herramienta sigue siendo sumamente valorada por su bajo riesgo y su capacidad para mitigar la pérdida de valor del dinero.

Para optimizar los resultados, es aconsejable aplicar una estrategia de capitalización recurrente, sumando los intereses cobrados al monto principal en cada renovación mensual. Esta práctica permite aprovechar la tasa efectiva y enfrentar con mejores recursos el avance de los costos de vida, especialmente en un marco de estabilización donde las brechas entre tasas y precios tienden a acortarse, ofreciendo un horizonte más claro para el ahorrista conservador.

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