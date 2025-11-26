Las tasas permiten estimar cuánto se gana en la inversión. Los canales digitales siguen ofreciendo mejores condiciones que la operatoria presencial.

Los especialistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses mes a mes.

Los plazos fijos siguen siendo una alternativa muy utilizada por quienes buscan un rendimiento estable y de corto plazo. En noviembre, las tasas ofrecidas por bancos públicos, privados y billeteras digitales muestran diferencias importantes, por lo que comparar cada opción resulta clave antes de invertir.

Cuenta DNI tiene cuotas sin interés para comercios de barrio: qué días se puede aprovechar el beneficio

La falta de una tasa mínima obligatoria abrió un escenario en el que cada entidad define su propio interés. Esa dinámica generó una competencia notable entre bancos tradicionales y plataformas digitales, que en muchos casos ofrecen mejores condiciones para captar depósitos.

Estas variables permiten que los clientes puedan conocer los valores de referencia y calcular el rendimiento neto de un capital puntal , lo que permite determinar si la operación resulta conveniente frente al avance de los precios y la proyección inflacionaria para los próximos meses.

Los rendimientos dependen del canal utilizado para constituir la colocación. En una sucursal del Banco Nación , un depósito de 4.200.000 pesos a 30 días genera 77.671,23 pesos de intereses, con una tasa nominal anual del 22,50% y una tasa efectiva anual del 24,98%. El monto final alcanzado al vencimiento es de 4.277.671,23 pesos.

La situación cambia al operar de forma electrónica . A través de homebanking o la aplicación del mismo banco, el mismo capital obtiene 93.205,48 pesos de intereses, impulsado por una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%. El total acreditado luego del plazo asciende a 4.293.205,48 pesos.

Esta diferencia deja en claro que los canales digitales suelen ofrecer mejores condiciones, además de permitir la renovación automática del depósito para optimizar mes a mes la rentabilidad.

Consumo, inflación, supermercado

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones privadas estiman una inflación mensual cercana al 2% para finales de 2025. Bajo este escenario, los plazos fijos continúan brindando un rendimiento real positivo, especialmente aquellos con tasas más elevadas, cuyo rendimiento mensual supera con comodidad la variación de precios prevista.

Para sostener ese beneficio, los especialistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses mes a mes. De esta manera, es posible mantener una rentabilidad efectiva que acompañe los cambios en las tasas de mercado y preserve el poder adquisitivo.