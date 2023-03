Pallets Jáuregui, una empresa que se expande apoyada en la visión de una mujer

"En la industria son 90% hombres y yo me fui ganando un lugarcito. Siempre me rodeé de otras mujeres, me sentí muy apoyada en todos los ámbitos. La mujer aporta otra visión. Considero que somos creadoras innatas y en todas las empresas tendría que haber algún sector gerencial liderado por mujeres", contó.

Pallets Jáuregui nació hace 20 años. En la actualidad, cuenta con una cartera de clientes con más de 50 empresas y tiene más de 260 empleados, además de proveedores y servicios tercerizados. También ha invertido en tecnificación para estar a la vanguardia de las exigencias comerciales del rubro.

El apoyo del Banco Nación ha sido fundamental en este proceso de expansión. Durante el año 2021, la empresa pudo acceder a dos importantes líneas de inversión productiva. La primera fue una línea hipotecaria de $38 millones que permitió instalar un aserradero en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

En el segundo caso, se trató de una línea prendaria para la adquisición de tres unidades Iveco escalables que permitieron integrar verticalmente la logística de los rollos de madera o viga. Además, en 2022 la empresa pudo acceder a una financiación de $24 millones para comprar materiales y mampostería para la construcción de la planta propia.

"El Banco Nación fue de gran apoyo para nosotros porque tiene líneas muy buenas. Gracias a ellas podemos seguir haciendo foco en el crecimiento y hacer realidad todos los proyectos que hoy tenemos en cartera", destacó Pascualin.

En la actualidad, el financiamiento del Banco Nación ayuda a desarrollar dos proyectos muy importantes. Uno es la exportación de madera procesada, y otro es una nueva unidad de negocio que ya tiene dos años: una fábrica de pellets para generar, con todos los residuos de la empresa, un biocombustible 100% ecológico.