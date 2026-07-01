1 de julio de 2026 Inicio
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En cuánto queda la AUH de ANSES con el aumento para julio 2026 y qué otras asignaciones tienen incremento

El organismo de seguridad social estableció un aumento del 2,1% para sus prestaciones según el índice de precios del INDEC.

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ANSES actualizó la AUH para julio 2026: cómo quedan los valores. 

ANSES actualizó la AUH para julio 2026: cómo quedan los valores. 

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  • La AUH de ANSES tendrá un aumento del 2,1% en julio de 2026 por la actualización de movilidad.
  • El valor bruto de la prestación llegará a $148.045,38 por cada hijo.
  • Los beneficiarios podrán seguir cobrando extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
  • Jubilaciones, PUAM y Pensiones No Contributivas también recibirán el mismo incremento.

ANSES aplicará en julio de 2026 una nueva actualización sobre sus prestaciones sociales, en línea con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024. El incremento será del 2,1%, porcentaje que surge de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en mayo.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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La medida impactará tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en otras prestaciones del sistema previsional y de seguridad social, que verán una mejora en sus haberes durante el séptimo mes del año.

Cuál es el monto que alcanza la AUH de ANSES en julio 2026 con el aumento

Con la actualización del 2,1%, la Asignación Universal por Hijo alcanzará un valor bruto de $148.045,38 por cada menor a cargo. Sin embargo, ANSES continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

Además, la AUH por hijo con discapacidad pasará a ubicarse en $482.061,17, mientras que la asignación por hijo con discapacidad correspondiente al sistema SUAF llegará a $241.040,29.

Qué extras recibe AUH de ANSES en julio 2026

Los titulares de la AUH podrán seguir accediendo a beneficios complementarios compatibles con la prestación principal. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente a familias con hijos de hasta 14 años, beneficiarias de la Asignación por Embarazo y hogares con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

También continuará vigente el Complemento Leche, una ayuda económica incluida dentro del Plan de los Mil Días destinada a niños de hasta tres años y a personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo. Ambos programas se depositan junto con los haberes habituales de ANSES.

A qué monto llegan las prestaciones de ANSES en julio 2026

La movilidad del 2,1% también alcanzará a las principales prestaciones previsionales. De esta manera, la jubilación mínima se ubicará en $411.989,32, mientras que la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $329.591,45. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a cobrar $288.394,05.

En caso de que el Gobierno confirme la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo podrían alcanzar un ingreso total cercano a los $481.989,32 durante julio de 2026.

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