Pablo Quirno pidió un "acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur" tras asumir como canciller

El canciller expuso en el Foro ABECEB y marcó que su gestión respaldará al sector privado. Además, anticipó que viajará a Estados Unidos para "continuar las conversaciones sobre el acuerdo comercial".

El canciller Pablo Quirno , quien asumió el cargo el 28 de octubre en reemplazo de Gerardo Werthein , expuso en el Foro ABECEB sobre los ejes de su gestión y marcó que apuntará a "acompañar a los sectores estratégicos en Argentina - como energía y minería -, donde las provincias tienen un monton de cosas para agregar y aportar". Además, resumió: "Con la valijita al mundo a vender Argentina, esa es la impronta de nuestra Cancillería".

En su discurso, Quirno se refirió a las alianzas y advirtió que se debe concretar un acuerdo entre los bloques sudamericanos y europeos: "Tenemos que terminar de cerrar de una vez por todas el acuerdo Unión Europea - Mercosur. Es una picardía que hayamos tardado más de un cuarto de siglo. Faltan los pasos finales". También adelantó que la dirección será "seguir avanzando en acuerdos bilaterales como regionales".

En tal sentido, destacó el rol de la Argentina en la región por las medidas del Gobierno. "Es muy importante lo que está pasando a nivel regional. Lo que estamos haciendo en Argentina tiene impacto a nivel regional. Esta receta que estamos siguiendo es también lo que está apoyando la comunidad internacional para generar un cambio regional, para que haga un contrapeso estratégico a todo lo que esta pasando en el mundo", expresó.

"Invitamos a todo el sector privado, vamos a tener una Cancillería abierta para apoyarlos en sus inclusiones al mundo" , añadió Quirno en esta línea.

En tanto, el exsecretario de Finanzas señaló que tras su viaje a Estados Unidos, que está previsto para este miércoles, luego regresará para negociar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, con el que la administración libertaria tiene una aceitada relación: "Vuelvo a salir de viaje la semana que viene a EEUU para continuar las conversaciones sobre el acuerdo comercial que estamos haciendo".

Pablo Quirno afirmó que "el apoyo internacional se gesta primeramente en un acuerdo con el FMI inédito"

Por otro lado, el canciller alertó sobre los niveles de confianza a la Argentina: "Hay una palabra fundamental que es la credibilidad. Argentina ha tenido décadas de perdida de credibilidad en todo orden, empresario, sindical, político, pero sobre todo en lo que nos toca hacer a nosotros como hacedores de política económica".

"Nosotros entendemos que esa falta de credibilidad hace que los agentes económicos se crucen de brazos y digan 'vamos a ver si vas a poder hacer eso' y especulan - con un escepticismo natural por nuestra historia - si eso se que se quiere hacer se puede hacer", agregó.

En este marco, señaló que los primeros dos años buscaron recuperar la credibilidad, que "se gana con hechos", para luego "acceder al crédito" internacional. "Para eso era esencial generar resultados. ¿Cuál era el más importante que teníamos que generar? Ese equilibrio fiscal que Argentina no tuvo en 123 años de su historia. Era una quimera pensar que íbamos a poder reducir el déficit fiscal que teníamos en un período lógico como todo el mundo especulaba. Nosotros lo logramos en el primer mes de gestión", expresó Quirno.

También señaló que ahora "el apoyo internacional se gesta primeramente en un acuerdo con el FMI inédito para la Argentina y para el fondo. Son hitos que van ocurriendo. Es el primer programa donde no necesitamos necesita apoyo presupuestario".