Nuevo golpe al bolsillo: la medicina prepaga aumenta un 16% en abril

A fines de febrero, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), explicó en diálogo con Alejandro Bercovich en La ley de la selva, por C5N, que el sector subió 134% en 2023 cuando la inflación anual fue de 211%, por lo que buscan recuperar lo que no pudieron aumentar el año pasado a la vez que ponerse a tono con los incrementos de lo que va de 2024. "Obviamente todavía falta recuperar", sostuvo.

Embed - Entrevista a CLAUDIO BELOCOPITT en LEY DE LA SELVA

El empresario subrayó entonces que "15 de cada 100 argentinos usan medicina prepaga", y desmenuzó los números: "85 usan el sistema de obras sociales y hospitales públicos. De esos 15, prácticamente 6 no pagan nada, porque se lo paga la empresa. Otros 4 pagan una parte, por la derivación de aportes. Y solamente 5 de cada 100 son los socios directos del sistema", precisó.

"Es antipático pero es la realidad: esto no es una papa, que lo consume el 100% de la población. Es un producto destinado a un segmento de la población, teóricamente el más acomodado", lanzó.

Prepagas: un nuevo fallo contra los aumentos alerta sobre los riesgos de no poder pagar

La justicia federal de San Martín ordenó a una empresa de medicina prepaga abstenerse de aplicar los aumentos dispuestos tras el DNU del gobierno de Javier Milei. Se trata de una jubilada que no puede afrontar el incremento y se enmarca en los miles de casos de Jubilados en distintos puntos del país, que hasta ahora podían pagar una prepaga pero están recurriendo a la justicia con amparos y medidas cautelares ante la imposibilidad de afrontar los aumentos. La Justicia advirtió que la situación "conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria".

Hoy en día muchas causas están demoradas, porque los magistrados las rechazan para que sean tratadas en un amparo colectivo. En algunos juzgados del fuero civil y comercial se traban cuestiones de competencia. Varios abogados se quejan de esta circunstancia, porque explican que todo terminará en la Corte. Y piensan que hasta que no se resuelva sobre la constitucionalidad o no del DNU, no habrá una sentencia definitiva sobre las prepagas. No obstante, la justicia de San Martín ha admitido varias medidas cautelares a favor de particulares.