Claudio Belocopitt anunció que se vienen más aumentos en las prepagas

El dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud se mostró a favor de la desregulación del sector, pero no con el aporte al Fondo Solidario de Redistribución "porque no funciona". Además, reflexionó que "una prepaga no es una papa, es un producto destinado al segmento más acomodado"