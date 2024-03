Prepagas: un nuevo fallo contra los aumentos alerta sobre los riesgos de no poder pagar

Hoy en día muchas causas están demoradas, porque los magistrados las rechazan para que sean tratadas en un amparo colectivo. En algunos juzgados del fuero civil y comercial se traban cuestiones de competencia. Varios abogados se quejan de esta circunstancia, porque explican que todo terminará en la Corte. Y piensan que hasta que no se resuelva sobre la constitucionalidad o no del DNU, no habrá una sentencia definitiva sobre las prepagas. No obstante, la justicia de San Martín ha admitido varias medidas cautelares a favor de particulares.