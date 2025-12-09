9 de diciembre de 2025 Inicio
Nuevo aumento para trabajadoras de casas particulares: cuáles son los nuevos valores

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), oficializó el incremento a aplicarse en dos tramos en noviembre y diciembre. Además, habrá una suma extraordinaria no remunerativa.

Las trabajadoras de casas particulares contarán con un nuevo aumento en noviembre y diciembre.

El Gobierno oficializó el nuevo aumento en las remuneraciones para el personal de casas particulares, que ya había sido anunciado a principios de noviembre por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), dependiente del Ministerio de Capital Humano, aunque tardó en formalizarse.

La medida se implementó a través de la Resolución 3/2025 de la comisión, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Sara Gatti.

El ajuste contempla un incremento escalonado que impacta tanto en los salarios mensuales como en los valores horarios de quienes se desempeñan en el servicio doméstico. Además, introduce un pago extraordinario no remunerativo de $14 mil que se suma a los haberes durante noviembre y diciembre, y que pasará a ser remunerativo en enero.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cómo quedan las nuevas escalas salariales

El aumento establecido es del 2,7%, dividido en dos tramos: un 1,4% que ya fue aplicado en noviembre y el 1,3% restante que se hará efectivo en diciembre.

Con el incremento del 1,3% previsto para diciembre, las escalas definidas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) quedan de la siguiente manera:

Supervisores/as:

  • Con retiro: $3.783,32 la hora / $471.961,06 mensual
  • Sin retiro: $4.143,71 la hora / $525.691,97 mensual

Personal para tareas específicas (cocina, cuidado especializado):

  • Con retiro: $3.582,80 la hora / $438.483,53 mensual
  • Sin retiro: $3.926,79 la hora / $487.121,05 mensual

Caseros:

  • $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual

Asistencia y cuidado de personas:

  • Con retiro: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual
  • Sin retiro: $3.783,32 la hora / $476.759,57 mensual

Tareas generales:

  • Con retiro: $3.135,96 la hora / $384.722,14 mensual
  • Sin retiro: $3.383,53 la hora / $427.807,54 mensual

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

El régimen también contempla adicionales. Por antigüedad, corresponde abonar un 1% del salario mensual por cada año completo de servicio, un concepto que rige desde septiembre de 2021 y toma como punto de partida septiembre de 2020.

Quienes presten servicios en zonas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— deben percibir un 30% adicional sobre los salarios mínimos de cada categoría.

En cuanto al Sueldo Anual Complementario (SAC), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda que se paga al cierre de junio y diciembre, tomando como base el 50% del mejor salario del semestre. En caso de haber trabajado menos de seis meses, el pago debe calcularse de manera proporcional. Por ejemplo, si se trabajó solo cuatro meses, se percibirá el 66,67% de la mitad del mejor sueldo del período.

