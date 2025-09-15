15 de septiembre de 2025 Inicio
De qué forma podés ahorrar hasta $15.000 semanales en la compra de supemercado

Un estudio reveló el posible origen de estos pensamientos durante el descanso y lo que ese sueño podría reflejar.

Por
 La medida se basa en "razones de buena administración tributaria" y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Las billeteras virtuales se convirtieron en una herramienta clave para las compras cotidianas, ofreciendo una opción cómoda y segura frente al efectivo o las tarjetas físicas. A través de estas aplicaciones móviles es posible realizar transferencias, pagar servicios y efectuar compras en distintos comercios, incluso en supermercados. Además de su practicidad, muchas de ellas suman beneficios extra, como promociones, reintegros y descuentos, que resultan muy atractivos para los usuarios.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.
Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

En este contexto, la cadena de supermercados DIA desarrolló una alianza estratégica con la billetera virtual Personal Pay. Gracias a esta colaboración, los clientes pueden acceder a descuentos exclusivos que les permiten reducir de manera notable el costo final de sus compras. Esta propuesta apunta a premiar a quienes eligen la practicidad del pago digital, combinando la accesibilidad de las billeteras virtuales con precios más competitivos.

La experiencia de pago se vuelve más sencilla y ágil. Solo se necesita acercar el celular a la terminal de cobro para que la tecnología contactless finalice la operación de manera rápida y segura. Así, los clientes de DIA que utilizan Personal Pay no solo aprovechan la inmediatez del pago sin contacto, sino que también encuentran un camino directo hacia el ahorro, haciendo que cada compra resulte más conveniente y eficiente.

Esta propuesta mensual ofrece beneficios por consumo y se suma a las estrategias de fidelización que la compañía viene desarrollando, con el objetivo de reforzar el vínculo con quienes utilizan sus servicios.

Esta propuesta mensual ofrece beneficios por consumo y se suma a las estrategias de fidelización que la compañía viene desarrollando, con el objetivo de reforzar el vínculo con quienes utilizan sus servicios.

Así podés ahorrar $15.000 por semana en el supermercado con una billetera virtual

Los clientes de Personal Pay disponen de una oportunidad destacada para optimizar sus compras en supermercados durante todo septiembre. Hasta el día 30, la cadena DIA ofrece un 25% de descuento exclusivo a quienes abonen con tarjetas Visa mediante tecnología NFC, también conocida como pago sin contacto. El objetivo de esta acción es impulsar el uso de métodos digitales, generando una experiencia de compra más rápida y confiable.

Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es la flexibilidad en los topes de reintegro, que se ajustan de acuerdo con el nivel del usuario en la aplicación de Personal Pay. De este modo, se recompensa a quienes tienen una mayor actividad dentro de la plataforma. Los clientes de Nivel 1 acceden a un reintegro máximo de $6.000, mientras que en el Nivel 2 ese beneficio asciende a $8.000.

En los niveles más altos, los beneficios crecen de manera considerable. Los usuarios que pertenecen al Nivel 3 alcanzan un reintegro de $12.000, y los del Nivel 4, el máximo de la escala, logran un tope de $15.000. Esta modalidad por niveles no solo implica un ahorro mayor, sino que además estimula la fidelidad y el uso frecuente de la billetera digital.

Personal presentó Reintegro Plus, una nueva herramienta de devolución mensual que premia el consumo y busca fortalecer la fidelización de sus clientes

Personal presentó Reintegro Plus, una nueva herramienta de devolución mensual que premia el consumo y busca fortalecer la fidelización de sus clientes

El mecanismo para recibir el descuento es simple y automático. Una vez concretada la compra en una tienda DIA y abonada con tarjeta Visa vía NFC mediante Personal Pay, el beneficio se acredita directamente en la cuenta del cliente. El reintegro se refleja en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la transacción, lo que permite aprovechar el ahorro en muy poco tiempo.

Un detalle que incrementa el atractivo de la promoción es que pueden acumularse. El 25% de descuento puede sumarse a las ofertas y promociones habituales que ofrece la cadena, lo que brinda la posibilidad de obtener un beneficio doble: el ahorro propio de Personal Pay y los precios especiales que ya se encuentran vigentes en las sucursales.

Esta iniciativa se incorpora al programa de beneficios exclusivo para usuarios de Personal Flow, ofreciendo un sistema de reintegros que varía según el uso de los servicios.

Esta iniciativa se incorpora al programa de beneficios exclusivo para usuarios de Personal Flow, ofreciendo un sistema de reintegros que varía según el uso de los servicios.

La promoción tiene validez en todo el territorio nacional, lo que asegura su alcance para usuarios de distintas provincias y localidades. Es fundamental recordar que el beneficio aplica únicamente en tiendas físicas de DIA. No se extiende a compras online ni a pedidos de delivery, por lo que es necesario acercarse a una sucursal para utilizar el descuento.

Quienes deseen conocer más detalles de esta propuesta pueden consultar la información disponible en el sitio web de DIA. Allí se encuentra el listado completo de sucursales adheridas, lo que permite verificar previamente si la tienda más cercana participa de la promoción antes de realizar la compra.

