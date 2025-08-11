11 de agosto de 2025 Inicio
Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor

La Secretaría de Energía incrementó los valores del bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar "distorsiones" en los precios.

El bioetanol y el biodiésel

El bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, sufrieron un nuevo aumento.

La decisión se puso en marcha a través de las resoluciones 341 y 342 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

Las normas establecen la suba del bioetanol a $824,044 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $755,258 el elaborado a base de maíz (3% de aumento), además de $1.354.507 la tonelada de biodiésel (4% de incremento).

De acuerdo a las resoluciones, estos aumentos responden a subsanar los "desfasajes resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos", aunque también se justifica los aumentos en el caso de que dicho precio pueda generar "distorsiones" en los precios del combustible fósil en surtidor.

El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

La venta de combustibles al público en Argentina cayeron 4,6% en junio respecto a mayo, según datos de la Secretaría de Energía. No obstante, en la comparación interanual se registró una leve mejora del 3,3%, influenciada por el piso de ventas alcanzado a mediados del año pasado.

