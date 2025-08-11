11 de agosto de 2025 Inicio
A cuánto llega la multa por no haber hecho la recategorización del monotributo en ARCA

Además de la multa, el contribuyente deberá afrontar la liquidación retroactiva de las diferencias impagas entre lo pagado y lo que debería haberse abonado.

La recategorización de ARCA en el Monotributo es un trámite obligatorio

ARCA

El organismo de recaudación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recordó recientemente la importancia del trámite de recategorización del Monotributo, obligatorio dos veces al año. A través de este, se garantiza que los monotributistas se mantengan en la categoría que corresponda según sus niveles reales de actividad.

En cuánto queda la cuota del monotributo de ARCA categoría por categoría tras el aumento de agosto 2025

Quienes omitan completar la recategorización en tiempo y forma corren el riesgo de ser recategorizados de oficio por el organismo, además de multas severas que se deben abonar para evitar intereses, y poder seguir formando parte del sistema de contribución.

Cuál es la multa por no haber realizado la recategorización del monotributo de ARCA

ARCA informó una fecha clave del 2025 que deben conocer todos los monotributistas.

Quienes no realizaron la recategorización dentro del plazo establecido deberán afrontar sanciones equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la contribución previsional que les correspondía. A esto se suma que ARCA podrá emitir liquidaciones por deudas retroactivas, reclamando las diferencias no pagadas en períodos previos.

Si la recategorización se efectúa de manera automática por parte del organismo, el contribuyente tendrá que regularizar su situación para evitar el cobro de intereses extra y posibles sanciones posteriores. Esta medida puede aplicarse cuando la entidad detecta discrepancias entre los ingresos declarados y la actividad real.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en agosto 2025

  • Categoría A: $8.992.597,87.
  • Categoría B: $13.175.201,52.
  • Categoría C: $18.473.166,15.
  • Categoría D: $22.934.610,05.
  • Categoría E: $26.977.793,60.
  • Categoría F: $33.809.379,57.
  • Categoría G: $40.431.835,35.
  • Categoría H: $61.344.853,64.
  • Categoría I: $68.664.410,05.
  • Categoría J: $78.632.948,76.
  • Categoría K:$94.805.682,90.
