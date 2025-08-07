Esta es la peor hora para cargar nafta: evitala así no tenés largas filas Un estudio, sobre los momentos de mayor demanda, revela en qué franjas horarias se multiplican las esperas en las estaciones de servicio y cómo reducirlas. Por







Cargar entre las 6 y las 9 de la mañana reduce la espera, ya que la circulación es menor.

Evitar las largas esperas en las estaciones de servicio no siempre depende del azar. La hora elegida para cargar combustible puede marcar la diferencia entre un trámite rápido y una pérdida considerable de tiempo. La afluencia de vehículos a los surtidores se concentra en determinados momentos del día, lo que genera filas que pueden extenderse varios minutos y alterar cualquier planificación, especialmente en jornadas con compromisos ajustados.

En las ciudades con mayor circulación, este fenómeno se intensifica por la coincidencia de automovilistas que terminan su jornada laboral, conductores de aplicaciones de transporte y familias que planifican viajes. A su vez, los fines de semana suelen registrar un incremento extra en la demanda, impulsado por traslados recreativos, escapadas cortas y turismo de cercanía. Incluso en localidades más pequeñas, los días previos a un feriado largo suelen mostrar un comportamiento similar, con estaciones abarrotadas desde temprano.

Los especialistas recomiendan planificar el repostaje con antelación, priorizando horarios de baja afluencia. Además, en algunos casos, las estaciones ofrecen promociones o descuentos en momentos menos concurridos, lo que permite ahorrar tiempo y dinero al mismo tiempo. Estas estrategias no solo reducen la espera, sino que también pueden contribuir a un consumo más eficiente de combustible y a un manejo más relajado, evitando la tensión que generan las filas prolongadas.

YPF combustibles surtidor estación de servicio nafta gasoil playero La franja entre las 18 y las 21 horas coincide con la salida laboral, el aumento de tráfico y la preparación de viajes, lo que genera filas prolongadas en la mayoría de las estaciones. Cuál es la peor hora para cargar nafta El momento más desfavorable para llenar el tanque se ubica entre las 18 y las 21, con un pico de saturación los viernes y durante los fines de semana. En esa franja, el tránsito es más intenso y la acumulación de clientes ralentiza el servicio, lo que puede traducirse en esperas de más de 20 minutos en algunas zonas.