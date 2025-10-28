No más doble cuota en CABA: así se podrá pagar el Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos juntos

La medida genera expectativas entre quienes buscan hacer más ágil la gestión de sus obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa mensual.

ARCA junto con AGIP crearon un sistema capaz de unir ambos pagos, con el objetivo de facilitar los trámites a sus usuarios

A partir del próximo año, los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires podrán realizar un pago unificado de Monotributo e Ingresos Brutos, buscando simplificar trámites y evitar la doble cuota.

Desde el 1 de enero de 2026, los contribuyentes podrán adherirse al Sistema Único Tributario a través del portal Monotributo, finalizando el trámite al recibir la constancia y credencial de pago correspondiente.

Se implementará una fórmula especial de cálculo para determinar la cuota mensual de cada categoría, con montos que se actualizarán semestralmente siguiendo el esquema del Monotributo nacional.

La medida fue oficializada mediante la RC 5769 de ARCA y AGIP, basándose en la Ley 24.977, y aplica al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con once categorías.

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires recibirán novedades importantes sobre el pago a ARCA , ya que se implementa un nuevo sistema que busca simplificar los trámites y evitar la doble cuota. La combinación de Monotributo e Ingresos Brutos en un solo pago refleja un esfuerzo por modernizar y unificar los procesos tributarios.

Además, la iniciativa se enmarca dentro de un contexto de cambios en la gestión fiscal que buscan optimizar la relación entre el ente fiscal y los ciudadanos. La medida no solo apunta a reducir errores y demoras , sino también a incentivar la regularidad en los pagos y hacer más sencilla la experiencia.

La medida, que comenzará a regir a partir del próximo año, fue oficializada mediante la RC 5769 emitida recientemente por ARCA y AGIP. La unificación de ambos impuestos se sustenta en lo establecido por la Ley 24.977.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos actualmente cuenta con once categorías, de la "A" a la "K", destinadas a contribuyentes que desarrollen actividades exclusivamente dentro de la jurisdicción y cuyos ingresos anuales no superen $94.805.682,90.

El proyecto de modificación del Código Fiscal de CABA incorporó una fórmula de cálculo especial para determinar el impuesto correspondiente a cada categoría del régimen simplificado local. Con esta fórmula, la categoría "A" tendría una cuota mensual de $22.481, mientras que la última categoría alcanzaría aproximadamente $237.014 mensuales. Estos montos son similares a los que actualmente se pagan por Ingresos Brutos en cuotas mensuales y se actualizarán semestralmente, siguiendo el mismo mecanismo que el Monotributo nacional.

A partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de CABA se incorporarán al Sistema Único Tributario, creado por la ex AFIP. La adhesión se realizará a través del portal Monotributo, utilizando la opción "Alta Monotributo" con el número de CUIT y la Clave Fiscal habilitada. El trámite se dará por finalizado cuando el sistema emita la constancia de la operación y la credencial para el pago correspondiente.