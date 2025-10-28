28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

No más doble cuota en CABA: así se podrá pagar el Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos juntos

La medida genera expectativas entre quienes buscan hacer más ágil la gestión de sus obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa mensual.

Por
ARCA junto con AGIP crearon un sistema capaz de unir ambos pagos

ARCA junto con AGIP crearon un sistema capaz de unir ambos pagos, con el objetivo de facilitar los trámites a sus usuarios


ARCA

A partir del próximo año, los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires podrán realizar un pago unificado de Monotributo e Ingresos Brutos, buscando simplificar trámites y evitar la doble cuota.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Te puede interesar:

Nuevos cambios en el Impuesto a las Ganancias para exportadores e importadores

  • La medida fue oficializada mediante la RC 5769 de ARCA y AGIP, basándose en la Ley 24.977, y aplica al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con once categorías.

  • Se implementará una fórmula especial de cálculo para determinar la cuota mensual de cada categoría, con montos que se actualizarán semestralmente siguiendo el esquema del Monotributo nacional.

  • Desde el 1 de enero de 2026, los contribuyentes podrán adherirse al Sistema Único Tributario a través del portal Monotributo, finalizando el trámite al recibir la constancia y credencial de pago correspondiente.

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires recibirán novedades importantes sobre el pago a ARCA, ya que se implementa un nuevo sistema que busca simplificar los trámites y evitar la doble cuota. La combinación de Monotributo e Ingresos Brutos en un solo pago refleja un esfuerzo por modernizar y unificar los procesos tributarios.

Además, la iniciativa se enmarca dentro de un contexto de cambios en la gestión fiscal que buscan optimizar la relación entre el ente fiscal y los ciudadanos. La medida no solo apunta a reducir errores y demoras, sino también a incentivar la regularidad en los pagos y hacer más sencilla la experiencia.

Cómo pagar el Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos en una misma acción

arca
ARCA informó una fecha clave del 2025 que deben conocer todos los monotributistas.

ARCA informó una fecha clave del 2025 que deben conocer todos los monotributistas.

La medida, que comenzará a regir a partir del próximo año, fue oficializada mediante la RC 5769 emitida recientemente por ARCA y AGIP. La unificación de ambos impuestos se sustenta en lo establecido por la Ley 24.977.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos actualmente cuenta con once categorías, de la "A" a la "K", destinadas a contribuyentes que desarrollen actividades exclusivamente dentro de la jurisdicción y cuyos ingresos anuales no superen $94.805.682,90.

El proyecto de modificación del Código Fiscal de CABA incorporó una fórmula de cálculo especial para determinar el impuesto correspondiente a cada categoría del régimen simplificado local. Con esta fórmula, la categoría "A" tendría una cuota mensual de $22.481, mientras que la última categoría alcanzaría aproximadamente $237.014 mensuales. Estos montos son similares a los que actualmente se pagan por Ingresos Brutos en cuotas mensuales y se actualizarán semestralmente, siguiendo el mismo mecanismo que el Monotributo nacional.

A partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de CABA se incorporarán al Sistema Único Tributario, creado por la ex AFIP. La adhesión se realizará a través del portal Monotributo, utilizando la opción "Alta Monotributo" con el número de CUIT y la Clave Fiscal habilitada. El trámite se dará por finalizado cuando el sistema emita la constancia de la operación y la credencial para el pago correspondiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ARCA (la ex AFIP) realizará un remate de estos dispositivos tan codiciados

Últimos días para anotarse: cómo participar de la subasta de iPhone que organiza ARCA

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA modificó los planes de facilidades de pago para noviembre 2025: cómo cambió

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

A partir de qué sueldo ARCA comienza a cobrar Impuesto a las Ganancias en noviembre 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

ARCA informó las condiciones que debés cumplir para evitar la exclusión del sistema.

Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

Lo que sí o sí debés saber de ARCA si vas a hacer compras en el exterior.

Cuáles son los nuevos requisitos que tiene ARCA si vas a hacer compras en Shein o Temu

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

Hace 14 minutos
El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 24 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 27 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 29 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 29 minutos